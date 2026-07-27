Capturan en Izabal a sospechoso por la muerte de tres mujeres halladas en un barranco en Petén

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que este lunes 27 de julio investigadores del Departamento de Investigación contra el Femicidio capturaron a un hombre implicado en el caso de un triple femicidio ocurrido en abril del 2019 en un sector de El Chal, Petén.

Según la PNC, las investigaciones llevaron a los agentes hasta Puerto Barrios, Izabal, donde capturaron a Carlos "N", de 38 años, acusado de femicidio.

Añadió que el sospechoso fue detenido en la vía pública, en la 15 avenida y 14 calle, a un costado de un hospital, en Puerto Barrios.

Según el Departamento de Investigación contra el Femicidio de la PNC, el 17 de abril del 2019 fueron secuestradas tres mujeres en El Chal. Las víctimas tenían entre 19 y 23 años.

Agregó que, para dar seguimiento al caso, fue designado un equipo de investigadores expertos en femicidios y en la desarticulación de organizaciones criminales, el cual, en coordinación con el Ministerio Público, desarrolló diligencias de investigación sin interrupción.

De acuerdo con la PNC, luego de siete días de búsqueda después del secuestro, los cuerpos de las víctimas fueron localizados en estado de putrefacción en un barranco entre los municipios de El Chal y Sayaxché, Petén.

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“Aplicando investigaciones científicas y métodos especiales de investigación se logró la individualización de los responsables hasta llegar a la captura de uno y la ejecución de cuatro allanamientos en este día”, remarcó la PNC.

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