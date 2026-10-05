Capturan en México al “Smoking” y al “Liro Spyder”, fugados de la cárcel Fraijanes 2

Justicia

Capturan en México al “Smoking” y al “Liro Spyder”, fugados de la cárcel Fraijanes 2

El Ministerio Público informó sobre la captura, en Quintana Roo, México, de dos pandilleros que se fugaron de la cárcel Fraijanes 2, en Guatemala.

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CÁRCEL FRAIJANES 2

En 2025 al menos 20 reos se fugaron de la cárcel de Fraijanes 2. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El Ministerio Público (MP) informó que este lunes 5 de octubre, en coordinación con el Centro Antipandillas Transnacionales (CAT) de la Policía Nacional Civil y autoridades mexicanas, fueron detenidos Rudy O., alias “Smoking”, y Esvin H., alias “Liro Spyder”, integrantes de la pandilla Barrio 18 que se habían fugado de la cárcel Fraijanes 2.

Según el MP, ambos fueron localizados y capturados en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, México.

“Al momento de la detención se les habría incautado en flagrancia presunta marihuana, armas de fuego y municiones”, informó el ente investigador.

Los detenidos contaban con notificación roja de Interpol por su fuga de un centro carcelario, ocurrida el 12 de octubre de 2025 en Guatemala, afirmó el MP.

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La Fiscalía agregó que las autoridades continúan con las diligencias necesarias para determinar las responsabilidades legales y coordinar los procedimientos de extradición o entrega que correspondan conforme a la ley.

El MP indicó que la fuga no garantiza la impunidad y destacó que, mediante la cooperación nacional e internacional, quienes intenten evadir la justicia serán localizados y puestos a disposición de los juzgados correspondientes.

Para leer más: Detienen al “Inquieto” o “Style”, uno de los reos que escapó de la cárcel Fraijanes 2

Además, hizo un llamado a la ciudadanía para continuar denunciando de forma segura y confidencial cualquier información que contribuya a la captura de otros prófugos de la cárcel Fraijanes 2 o al esclarecimiento de cualquier delito.

En octubre de 2025, el Sistema Penitenciario informó, durante una conferencia de prensa, sobre la fuga de 20 privados de libertad de la cárcel Fraijanes 2, aunque no precisó cómo ocurrió.

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Las investigaciones continúan para determinar las circunstancias en las que ocurrió la fuga de los integrantes de la pandilla Barrio 18, algunos de los cuales han sido capturados.

Rudy. O, alias “Smoking”, y Esvin. H, alias “Liro Spyder” fueron capturados en México tras fugarse de la cárcel Fraijanes 2 en Guatemala. (Foto Prensa Libre: compartida por el Ministerio Público)

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