Capturan en Mixco a presunto cobrador de préstamos “gota a gota” tras ataque armado por deuda

Un hombre señalado como presunto cobrador de préstamos ilegales conocidos como “gota a gota” fue capturado este martes 14 de abril por agentes de la comisaría 16 en la colonia Lo de Fuentes, zona 11 de Mixco, luego de haber herido de bala a otra persona durante un altercado, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

El detenido, identificado como Francisco “N.”, de 49 años, fue localizado dentro de un vehículo minutos después del ataque. Al identificarlo, las autoridades le incautaron una pistola, tres cargadores y 52 municiones, con su respectiva licencia de portación.

De acuerdo con información policial, el hombre habría llegado al lugar para cobrar una deuda a una mujer. Al no alcanzar un acuerdo, otro individuo intervino, lo que derivó en un enfrentamiento en el que este último resultó herido de bala.

El hecho ocurrió en la 12 calle final y 14 avenida, colonia Lo de Fuentes, donde la víctima, de 34 años, sufrió impactos de bala en el tórax y la espalda. Técnicos en urgencias médicas de los Bomberos Municipales la estabilizaron en el lugar y la trasladaron a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios.

Las autoridades investigan si el caso está vinculado con préstamos ilegales bajo la modalidad “gota a gota”.

🚨 #IncidenteArmado | Un ataque armado en la 12 calle final y 14 avenida, Lo de Fuentes, Zona 11 de Mixco, dejó a un hombre herido. Bomberos Municipales atendieron la emergencia tras múltiples llamadas al 123.



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