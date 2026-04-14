Capturan en Mixco a presunto cobrador de préstamos “gota a gota” tras ataque armado por deuda

Justicia

Capturan en Mixco a presunto cobrador de préstamos “gota a gota” tras ataque armado por deuda

Un presunto cobrador de préstamos ilegales bajo la modalidad “gota a gota” fue capturado en Mixco, luego de atacar a balazos a un hombre durante un altercado por una deuda.

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El detenido es trasladado por agentes de la PNC, mientras la víctima es llevada al Hospital General San Juan de Dios tras el ataque armado en Mixco. (Fotos Prensa Libre: PNC y CBM)

El detenido es trasladado por agentes de la PNC, mientras la víctima es llevada al Hospital General San Juan de Dios tras el ataque armado en Mixco. (Fotos Prensa Libre: PNC y CBM)

Un hombre señalado como presunto cobrador de préstamos ilegales conocidos como “gota a gota” fue capturado este martes 14 de abril por agentes de la comisaría 16 en la colonia Lo de Fuentes, zona 11 de Mixco, luego de haber herido de bala a otra persona durante un altercado, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

El detenido, identificado como Francisco “N.”, de 49 años, fue localizado dentro de un vehículo minutos después del ataque. Al identificarlo, las autoridades le incautaron una pistola, tres cargadores y 52 municiones, con su respectiva licencia de portación.

De acuerdo con información policial, el hombre habría llegado al lugar para cobrar una deuda a una mujer. Al no alcanzar un acuerdo, otro individuo intervino, lo que derivó en un enfrentamiento en el que este último resultó herido de bala.

El hecho ocurrió en la 12 calle final y 14 avenida, colonia Lo de Fuentes, donde la víctima, de 34 años, sufrió impactos de bala en el tórax y la espalda. Técnicos en urgencias médicas de los Bomberos Municipales la estabilizaron en el lugar y la trasladaron a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios.

Las autoridades investigan si el caso está vinculado con préstamos ilegales bajo la modalidad “gota a gota”.

ESCRITO POR:

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

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