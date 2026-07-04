Caso Cambray: familiares de las víctimas denunciarán al juez Víctor Cruz por retrasar audiencias por octava vez

Familiares de las víctimas de la tragedia ocurrida en el Cambray II indicaron que denunciarán al juez Víctor Cruz, del Juzgado Décimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, por suspender en ocho ocasiones una audiencia, que finalmente se celebraría este sábado 4 de julio.

La audiencia era para dar cumplimiento a la orden de la Corte de Constitucionalidad (CC) de enviar a juicio a los exalcaldes Antonio Coro y Víctor Alvarizaes por el delito de homicidio culposo.

La abogada de los querellantes, Linda Murillo, indicó que es lamentable que nuevamente el juzgado suspenda la audiencia y la reprograme para el 9 de diciembre del 2026.

Indicó que la audiencia no duraría más de 20 minutos y que la suspensión ocurre "de mala fe", pues el juez programó otra audiencia a las 14 horas de este sábado 4 de julio, 30 minutos antes de la prevista para atender el caso Cambray.

Según la abogada, lo que busca es que se archive el expediente.

Murillo indicó que presentará la denuncia penal contra el juez por la posible comisión del delito de incumplimiento de deberes y espera que esta avance, al igual que las quejas presentadas ante la Junta de Disciplina del Organismo Judicial, las cuales tampoco han prosperado.

Desde octubre del 2025, la audiencia para dar cumplimiento a la orden de la Sala ha sido aplazada.

El 1 de octubre del 2015, un deslave de grandes proporciones dejó al menos 280 fallecidos en El Cambray, Santa Catarina Pinula.

Según la investigación, ambos exfuncionarios no acataron las recomendaciones de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres sobre los riesgos de habitar el área donde ocurrió la tragedia.