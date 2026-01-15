Caso Cooptación del Estado: juzgado aplaza decisión sobre excolaborador de Juan Carlos Monzón

El Juzgado de Mayor Riesgo B suspendió este jueves 15 de enero la audiencia en la que se conocería la solicitud de Víctor Hugo Hernández, excontador de Juan Carlos Monzón, para someterse a la Ley de Aceptación de Cargos en el caso Cooptación del Estado.

Hernández, quien también es señalado por el Ministerio Público (MP) de lavar dinero y participar en asociación ilícita, había desistido previamente de figurar como colaborador eficaz dentro del proceso.

La suspensión se debió a que aún no se ha alcanzado un acuerdo entre su defensa y la Procuraduría General de la Nación (PGN) en relación con la reparación digna que exige la ley para estos casos, según fuentes judiciales.

De acuerdo con la investigación del MP, Hernández habría colaborado con Monzón en la administración de empresas fantasma que sirvieron para desviar fondos ilícitos provenientes del cobro de comisiones en distintas instituciones del Estado durante el gobierno del Partido Patriota.

Según la acusación, su función era ocultar irregularidades para que los movimientos financieros aparentaran ser operaciones legales dentro de las compañías vinculadas a la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

La audiencia fue reprogramada para el 17 de febrero.

