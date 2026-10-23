Caso Floridalma Roque: juez aplaza audiencia de Kevin Malouf y fija nueva fecha para 2027

El juez quinto penal, Arnulfo Carrera, reprogramó para el 18 de enero del 2027 la audiencia del caso del cirujano Kevin Malouf, implicado en la desaparición y muerte de Floridalma Roque.

La audiencia, prevista para este viernes 23 de octubre, fue suspendida debido a que Gustavo Juárez, abogado defensor de Malouf, presentó una excusa.

El juzgador explicó a Malouf que, debido a la excusa presentada por su defensa técnica, no fue posible desarrollar la audiencia y fue necesario reprogramarla.

El juez aceptó la excusa del abogado, quien informó que debía atender otra audiencia, la cual podría prolongarse.

Malouf está implicado en la desaparición y muerte de Floridalma Roque, una mujer que acudió a su clínica para someterse a una cirugía de pómulos, pero falleció.

El cuerpo de Roque fue localizado en un pozo de una finca en San Vicente Pacaya, Escuintla, después de un largo proceso de investigación, según informaron las autoridades.

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A Malouf se le había cambiado el delito imputado por homicidio culposo. Sin embargo, tras una apelación, la Sala Tercera de Apelaciones ordenó al juez emitir una nueva resolución, por lo que el cirujano podría enfrentar juicio por homicidio simple y no por homicidio culposo.

Aún se desconoce si el juez celebrará la audiencia de etapa intermedia para conocer el caso completo y posteriormente emitir una resolución.

En junio del 2025, el juez cuarto de Primera Instancia Penal, Pedro Laynez, se excusó de conocer el caso de la desaparición y muerte de Floridalma Roque, por lo que el expediente fue trasladado al Juzgado Quinto Penal.

Laynez presentó su excusa el viernes 6 de junio del 2025, un día después de haber ratificado el cambio del delito imputado a Malouf, de homicidio a homicidio culposo.

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