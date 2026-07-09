Cirujano Kevin Malouf se queda sin equipo legal tras renuncia de abogado

El cirujano Kevin Malouf se ha quedado sin equipo legal que lo defienda, luego de que el abogado Alejandro Arriaza presentara su renuncia a continuar con su representación y defensa técnica en los dos casos en los que es procesado.

Según se conoció, Arriaza tomó la decisión por diferencias con Malouf, sin precisar las razones. El abogado presentó dos memoriales para apartarse de los procesos en los que lo representaba. De esa cuenta, Malouf deberá buscar otro abogado de confianza o, de lo contrario, será representado por un abogado del Instituto de la Defensa Pública Penal.

Malouf es señalado en dos casos judiciales, ambos relacionados con presuntos malos procedimientos quirúrgicos.

El primero es por lesiones culposas tras una cirugía practicada a un paciente en noviembre del 2018. Durante el procedimiento, la víctima sufrió una lesión en el nervio peroneo, que controla el movimiento y la sensibilidad de las piernas.

En este proceso se programó el inicio del debate para el próximo 23 de julio en el Juzgado Primero de Paz Penal de Guatemala; sin embargo, una notificación de la judicatura reprogramó la audiencia para el 11 de febrero del 2027.

El segundo caso contra Malouf se relaciona con la muerte de Floridalma Roque, quien fue reportada como desaparecida el 13 de junio del 2023.

Ella acudió a la clínica del cirujano para una intervención estética; sin embargo, falleció durante el procedimiento.

Como la familia de Roque no logró comunicarse con ella, un día después llegó a la clínica, donde los trabajadores indicaron que había salido de las instalaciones y abordado un taxi solicitado por aplicación.

Tras la denuncia presentada por los familiares, la investigación determinó que Malouf y su equipo de trabajo simularon que Roque abandonó la clínica para desviar las pesquisas.

Malouf y su equipo médico fueron capturados como sospechosos de la desaparición de Roque. Casi un año después, el cirujano declaró de forma privada ante el juez Pedro Laynez y proporcionó información sobre el paradero de los restos de su paciente, quien, según la investigación, fue descuartizada y lanzada a un pozo ubicado en una zona boscosa de Escuintla.

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El caso aún no se ha resuelto y deberá ser conocido nuevamente, luego de que una Sala de Apelaciones ordenara al juez quinto penal, Arnulfo Carrera, conocer todos los medios de investigación y emitir una nueva resolución.

Actualmente, Kevin Malouf enfrenta ese proceso por homicidio culposo, un delito menos grave, con lo cual buscó acceder a un procedimiento abreviado. Sin embargo, tras la resolución de la Sala, deberá esperar la decisión del juez sobre este proceso, en el que también están sindicadas Lydia Silva y Susana Rojas.

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