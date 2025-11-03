Caso Génesis Ixcajoc: MP pide condena de 90 años de prisión contra los hermanos Chamalé

El Ministerio Público (MP) solicitó una condena de 90 años de prisión contra los hermanos Jairo, Luis y Edwin Chamalé, por el crimen de la niña Génesis Ixcajoc, de 7 años, ocurrido en Ciudad Peronia, Villa Nueva, el 1 de enero de 2023.

El caso se ventila en el Tribunal Segundo de Sentencia Penal de Delitos de Femicidio. La petición del ente investigador se presentó durante las conclusiones del debate.

Génesis Ixcajoc fue vista por última vez el 1 de enero de 2023, cuando asistió a una fiesta de cumpleaños a la que había sido invitada; sin embargo, su hermano, que también llegó a dicha celebración, indicó que ella no estaba en el lugar.

Familiares de la víctima emprendieron la búsqueda y la hallaron enterrada en el patio de una vivienda cercana a la suya.

Además, los victimarios colocaron una capa de cemento para ocultar el crimen.

De acuerdo con el informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), la causa de muerte de Génesis fue asfixia por estrangulación.

El 20 de enero, la Fiscalía de Femicidio inspeccionó la vivienda de los hermanos Chamalé, señalados por la muerte de la menor.

Los peritos permanecieron durante varias horas dentro del inmueble, ubicado en uno de los callejones del barrio La Selva, en Ciudad Peronia.

