Caso Hogar Seguro: dictan penas de entre 6 y 25 años de prisión a seis exfuncionarios por la muerte de 41 niñas

La jueza Ingrid Vanessa Cifuentes, a cargo del Tribunal Séptimo de Sentencia Penal, dictó sentencia este martes 12 de agosto contra siete exfuncionarios por el caso Hogar Seguro.

El juicio comenzó el 10 de enero del 2024, tuvo una duración de 19 meses y se desarrollaron 121 audiencias, incluida la de este martes, relacionadas con la muerte de 41 niñas en el incendio de un refugio estatal en el 2017, una tragedia que conmocionó al país.

Las niñas y adolescentes murieron en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción el 8 de marzo del 2017, Día Internacional de la Mujer, durante una protesta en la que denunciaban malos tratos y supuesta explotación sexual en el centro, según la investigación.

Las menores incendiaron colchonetas en el salón donde estaban encerradas, luego de intentar escapar. El fuego se descontroló y no pudieron salir porque la puerta estaba bajo llave.

Los siete exfuncionarios permanecen bajo arresto domiciliario.

“Esperamos que esta sentencia sea condenatoria (...) y se pueda determinar la responsabilidad del Estado”, dijo a la AFP Paula Barrios, coordinadora de la oenegé Mujeres Transformando el Mundo, querellante en el juicio.

Barrios expresó que confía en que la sentencia sea una “garantía de no repetición” de estos hechos y que las 15 sobrevivientes y los familiares de las 41 fallecidas reciban “medidas de reparación” adecuadas.

La Fiscalía solicitó en mayo penas de hasta 131 años de prisión para algunos de los implicados. Sin embargo, el tribunal impuso penas menores a las requeridas.

“¿Qué hubo en el corazón de estas personas para no escuchar el grito de ayuda, para no abrir la puerta cuando nosotros les estábamos pidiendo el auxilio?”, declaró a finales de julio ante el tribunal una de las sobrevivientes.

Rosa Gallardo, activista que resguarda un altar en honor a las víctimas en la plaza central de la capital guatemalteca, declaró a la AFP que una condena sentaría un “precedente histórico” para el país.

Sentenciados

Carlos Rodas , exsecretario de Bienestar Social: 25 años de prisión .

, exsecretario de Bienestar Social: . Santos Torres , exdirector del Hogar Seguro Virgen de la Asunción: 25 años de prisión .

, exdirector del Hogar Seguro Virgen de la Asunción: . Brenda Julissa Chamán , exjefa del Departamento de Protección Especial contra el Maltrato: 17 años de prisión .

, exjefa del Departamento de Protección Especial contra el Maltrato: . Luis Armando Pérez Borja , ex subcomisario de la PNC: 15 años de prisión .

, ex subcomisario de la PNC: . Gloria Castro , exdefensora de la Niñez de la PDH: 6 años de prisión .

, exdefensora de la Niñez de la PDH: . Harold Flores , exprocurador de la Niñez (PGN): absuelto .

, exprocurador de la Niñez (PGN): . Lucinda Marroquín, agente de la PNC: (no se detalló la condena en esta actualización).

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

