Caso La Línea: juez dicta sobreseimiento y cierra proceso penal a favor de Julio César Emanuel Miranda González

El juez Eduardo Orozco, a cargo del Juzgado de Mayor Riesgo B, dictó este viernes 7 de agosto el sobreseimiento y cerró el proceso penal a favor de Julio César Emanuel Miranda González, quien era sindicado de dos delitos en el caso La Línea.

Miranda González fue capturado en el 2015 por su presunta participación en la estructura que habría defraudado al Estado cuando fungía como asistente aduanero.

El 29 de octubre del 2015, el juez dictó el cierre provisional del caso y amplió el plazo de investigación al Ministerio Público (MP), en relación con un peritaje grafológico para determinar si las firmas de la Declaración Única Aduanera correspondían al entonces sindicado.

Durante la audiencia de este viernes, el MP solicitó el cierre del proceso a favor de Miranda González debido a que el peritaje reveló que los documentos aduaneros no fueron firmados por él, sino por una tercera persona que habría falsificado su firma.

El juez decretó el cierre de la persecución penal contra Miranda González, quien era señalado de casos especiales de defraudación aduanera y cohecho activo.

Sin embargo, deberá continuar en prisión debido a que en octubre del 2022 fue sentenciado a 17 años de cárcel por otro caso.

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El caso La Línea fue revelado por la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) en abril del 2015 y provocó la caída del gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015).

Según las autoridades, el caso reveló una estructura que efectuaba cobros ilícitos a importadores para reducir impuestos.

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