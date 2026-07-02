Caso libramiento de Chimaltenango: CC suspende condena por aceptación de cargos dictada al exministro José Luis Benito

Justicia

Caso libramiento de Chimaltenango: CC suspende condena por aceptación de cargos dictada al exministro José Luis Benito

Resolución deja en suspenso la condena emitida por la vía de aceptación de cargos contra el exministro de Comunicaciones José Luis Benito.

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JOSÉ LUIS BENITO

José Luis Benito es señalado de fraude en el caso Libramiento de Chimaltenango. (Foto Prensa Libre: C. Ochoa)

La Corte de Constitucionalidad (CC) dejó en suspenso la condena emitida por la vía de aceptación de cargos contra el exministro de Comunicaciones José Luis Benito, quien aceptó su culpabilidad dentro del caso Libramiento de Chimaltenango.

De acuerdo con la resolución de la CC, se declararon con lugar los recursos de apelación interpuestos por la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio Público.

La CC recordó que José Luis Benito solicitó, durante el curso del proceso, someterse al procedimiento especial de aceptación de cargos. En ese sentido, en diciembre del 2025 se celebró la audiencia oral en la que el exministro fue declarado autor responsable del delito de fraude. Por ello, se le impuso una pena de cinco años de prisión y, al aplicarse el beneficio de reducción de la pena, esta quedó en dos años y seis meses de prisión, conmutables a razón de Q20 diarios.

Además, se le impuso como pena accesoria la inhabilitación especial para ejercer cargos públicos durante el tiempo que dure la condena.

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El Libramiento de Chimaltenango fue construido durante el gobierno del expresidente Jimmy Morales, quien lo consideró una "megaobra".

Desde su habilitación, el tramo ha registrado una serie de derrumbes que han puesto en riesgo la vida de los automovilistas. La obra tuvo un costo de Q550 millones.

Para leer más: Libramiento de Chimaltenango: la “megaobra” de más de Q500 millones que en tres años ha colapsado más de 20 veces

Tras la sentencia emitida en diciembre, Benito afirmó que el proceso ha sido desgastante para él y su familia.

Según dijo el exfuncionario en esa oportunidad, el Ministerio Público lo acusa de fraude por no verificar la experiencia del contratista al que se adjudicó un subtramo de 2.4 kilómetros de los 14 que conforman el Libramiento.

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Benito aseguró en esa ocasión que la imputación no detalla los supuestos montos defraudados al Estado y afirmó que no hubo sustracción de fondos públicos, sobornos ni sobrevaloración.

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Con información de Ángel Oliva

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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