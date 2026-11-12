Caso Los Mamás: fotos revelan cómo son los sótanos y túneles que conectaban casas de seguridad en Cobán, Alta Verapaz

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Caso Los Mamás: fotos revelan cómo son los sótanos y túneles que conectaban casas de seguridad en Cobán, Alta Verapaz

Al estilo de Joaquín “el Chapo” Guzmán, los Mamás utilizaban túneles para conectar viviendas en Cobán, Alta Verapaz, ocultar ilícitos y escapar de las autoridades.

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Durante los allanamientos en Cobán, las autoridades descubrieron conexiones subterráneas que permitían desplazarse entre varias viviendas sin salir a la superficie.

Durante los allanamientos en Cobán, las autoridades descubrieron conexiones subterráneas que permitían desplazarse entre viviendas vinculadas a una estructura de narcotráfico y sicariato, Los Mamás. (Foto Prensa Libre: cortesía)

Al estilo de Joaquín “el Chapo” Guzmán, excabecilla del cartel de Sinaloa, una estructura criminal guatemalteca habría utilizado túneles para evadir a las autoridades. Se trata de los Mamás, una organización que operaba en Cobán, Alta Verapaz, donde el Ministerio Público (MP) descubrió al menos cuatro viviendas conectadas por pasadizos que también habrían servido para almacenar ilícitos y retener a sus enemigos.

El hallazgo ocurrió durante los 39 allanamientos efectuados el 10 de noviembre en Alta Verapaz y Zacapa, donde fiscales y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) localizaron 10 inmuebles que presuntamente funcionaban como casas de seguridad de la organización vinculada con el narcotráfico y sicariato.

Uno de los túneles utilizados por los Mamás en Cobán conectaba con el baño de una vivienda, al que se podía ingresar y salir a través de una puerta que daba acceso al pasadizo subterráneo. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Las viviendas estaban ubicadas en una zona elevada de Cobán, donde la estructura habría establecido un sistema de seguridad para controlar los movimientos de personas y vehículos. Los investigadores determinaron que algunas casas contaban con conexiones subterráneas que permitían desplazarse entre los inmuebles sin salir a la superficie.

“Son sótanos tipo túneles, los que utilizaba la estructura para poder escapar en dado caso las autoridades allanaran las viviendas”, explicó un agente antinarcóticos que participó en las diligencias.

De acuerdo con las pesquisas del MP, estos espacios también habrían sido utilizados para ocultar productos ilícitos y retener a personas consideradas enemigas de la organización. Las autoridades investigan las actividades que se desarrollaban dentro de las viviendas y el uso que sus integrantes daban a las conexiones subterráneas.

Ante la posibilidad de que los sospechosos utilizaran los túneles para escapar, los agentes antinarcóticos desplegaron un operativo para rodear el sector y controlar los accesos a las viviendas durante los allanamientos.

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Red de vigilantes

La seguridad de la estructura no se limitaba a los túneles. Según los investigadores, los Mamás también contaban con una red de vigilantes conocidos como “banderas”, quienes alertaban sobre la presencia de personas sospechosas o agentes policiales en un radio de al menos cinco kilómetros alrededor de la vivienda de los cabecillas.

Además, la organización presuntamente utilizaba drones para vigilar los movimientos de grupos rivales y de las autoridades. Durante los allanamientos fueron incautados dos drones, tres radios intercomunicadores y 19 teléfonos celulares que serán analizados como parte de la investigación.

Al menos cuatro viviendas utilizadas por los Mamás en Cobán, Alta Verapaz, estarían conectadas mediante sótanos y túneles, según las investigaciones del MP. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Durante las diligencias capturaron a 30 personas, según las autoridades, vinculadas con las estructuras criminales los Mamás y los Coyotes, investigadas por delitos relacionados con el narcotráfico y hechos contra la vida.

Entre los detenidos figura Miguel Choc Coc, alias “Mamas” o “Tito”, señalado como uno de los cabecillas de la organización. Las autoridades también identificaron a Dominga Pu Tojín, alias “Minga”, como segunda cabecilla de la estructura.

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Durante los operativos, las autoridades decomisaron 14 armas de fuego, 928 municiones de distintos calibres, presunta marihuana, crack y cocaína, además de Q129 mil 751.30 en efectivo y otros indicios relacionados con las actividades investigadas.

El MP informó que los hallazgos forman parte de las pesquisas contra ambas organizaciones, cuya identificación surgió a partir de una denuncia por el robo de un vehículo en Cobán. El seguimiento de ese caso permitió establecer posibles vínculos entre los sospechosos y otros hechos delictivos en Alta Verapaz y Zacapa.

ESCRITO POR:

Rubén Lacán

Periodista con experiencia en televisión y especializado en temas políticos, comunitarios y sucesos.

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