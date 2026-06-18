Caso Red Q: juez programa audiencia de reparación digna contra Melvin Quijivix

Justicia

Caso Red Q: juez programa audiencia de reparación digna contra Melvin Quijivix

La audiencia de reparación digna fue programada luego de que Melvin Quijivix aceptó cargos en el caso Red Q.

y

|

time-clock

Melvin Quijivix sobre la audiencia de reparación digna

Melvin Quijivix aceptó cargos en proceso por Q85 millones en el INDE. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

El juez quinto penal, Arnulfo Carrera, escuchó este jueves 18 de junio los argumentos presentados por el Ministerio Público (MP), la Procuraduría General de la Nación y la defensa de Melvin Quijivix durante la audiencia relacionada con la reparación digna.

La audiencia para la resolución sobre la reparación digna quedó programada para el 16 de julio próximo, según Quijivix, quien se retiró del juzgado cuando fue consultado sobre la aceptación de cargos en el caso Red Q.

Quijivix se sometió al procedimiento especial de aceptación de cargos en este caso, en el que, según la investigación, se detectaron transacciones bancarias sospechosas vinculadas a sus cuentas por un valor aproximado de Q85 millones.

El 3 de marzo recién pasado, Melvin Quijivix, expresidente del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), fue condenado a dos años y ocho meses de prisión conmutables tras aceptar cargos.

EN ESTE MOMENTO

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Sesión de entrenamiento de Corea del Sur

México vs Corea del Sur: a qué hora es el partido entre los líderes del grupo A en el Mundial 2026

Right
Sede del TSE en la Ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Roberto López)

Piden transparencia al TSE en gasto de ampliación de Q500 millones para las elecciones 2027

Right

Previo a la audiencia de etapa intermedia, la defensa solicitó la modificación del delito de lavado de dinero u otros activos por el de conspiración para el lavado de dinero u otros activos, petición que fue aceptada por el juez Arnulfo Carrera.

Luego de la resolución del juez, se efectuó la audiencia de aceptación de cargos, tras el cambio de calificación jurídica.

Para leer más: Implicada en caso Red Q acepta cargos y es condenada a dos años y ocho meses de prisión conmutables

El MP ha informado que el caso Red Q se deriva del seguimiento de transacciones bancarias calificadas como sospechosas en cuentas de Quijivix por al menos Q85 millones.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

Elmer Vargas

Periodista de Guatevisión asignado a temas de Seguridad y Justicia, con experiencia de cinco años en fotografía y en coberturas periodísticas.

Lee más artículos de Elmer Vargas

ARCHIVADO EN:

Aceptación de cargos Casos de corrupción Inde Melvin Quijivix 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM