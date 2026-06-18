Caso Red Q: juez programa audiencia de reparación digna contra Melvin Quijivix

El juez quinto penal, Arnulfo Carrera, escuchó este jueves 18 de junio los argumentos presentados por el Ministerio Público (MP), la Procuraduría General de la Nación y la defensa de Melvin Quijivix durante la audiencia relacionada con la reparación digna.

La audiencia para la resolución sobre la reparación digna quedó programada para el 16 de julio próximo, según Quijivix, quien se retiró del juzgado cuando fue consultado sobre la aceptación de cargos en el caso Red Q.

Quijivix se sometió al procedimiento especial de aceptación de cargos en este caso, en el que, según la investigación, se detectaron transacciones bancarias sospechosas vinculadas a sus cuentas por un valor aproximado de Q85 millones.

El 3 de marzo recién pasado, Melvin Quijivix, expresidente del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), fue condenado a dos años y ocho meses de prisión conmutables tras aceptar cargos.

Previo a la audiencia de etapa intermedia, la defensa solicitó la modificación del delito de lavado de dinero u otros activos por el de conspiración para el lavado de dinero u otros activos, petición que fue aceptada por el juez Arnulfo Carrera.

Luego de la resolución del juez, se efectuó la audiencia de aceptación de cargos, tras el cambio de calificación jurídica.

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El MP ha informado que el caso Red Q se deriva del seguimiento de transacciones bancarias calificadas como sospechosas en cuentas de Quijivix por al menos Q85 millones.

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