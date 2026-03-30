Implicada en caso Red Q acepta cargos y es condenada a dos años y ocho meses de prisión conmutables

Johanna Lisset García Gil, implicada en el caso Red Q, fue condenada este lunes 30 de marzo a dos años y ocho meses de prisión conmutables a razón de Q5 diarios, tras aceptar cargos.

García Gil fue ligada a proceso por ser representante legal de una empresa vinculada a Melvin Quijivix, expresidente del Instituto Nacional de Electrificación (INDE). Las pesquisas señalan que varias empresas fueron utilizadas para extraer fondos de la entidad, los cuales habrían sido depositados en cuentas bancarias de Quijivix.

Inicialmente enfrentaba proceso por lavado de dinero u otros activos, pero el juez Arnulfo Carrera aceptó los argumentos de la defensa de García Gil y modificó el delito a conspiración para lavado de dinero u otros activos, lo que abrió la posibilidad de aceptar cargos.

Tras la resolución del juzgador, se dio paso a una audiencia de aceptación de cargos, luego del cambio de calificación jurídica.

Esto le permitió a García Gil obtener una condena reducida a la mitad, y se le ordenó libertad inmediata, debido a que guardaba prisión preventiva.

La audiencia de reparación digna se programó para el 8 de abril próximo. En esta carpeta judicial aún queda pendiente resolver la situación legal de Eluvia López, ligada en el caso.

Tanto Melvin Quijivix como García Gil han sido beneficiados con cambios de delitos a otros menos graves, lo que les ha permitido cerrar su proceso penal al aceptar cargos.

Para leer más: Melvin Quijivix evita prisión tras aceptar cargos en proceso por Q85 millones en el INDE

Según el Ministerio Público, el caso Red Q se dio a conocer tras el seguimiento a transacciones bancarias calificadas como sospechosas en cuentas vinculadas a Melvin Quijivix por al menos Q85 millones.

La audiencia de este lunes se llevó a cabo en el Juzgado Quinto Penal a puerta cerrada.

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