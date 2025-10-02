CC ratifica decisión de la CSJ de nombrar directamente magistrados para nuevas salas de apelaciones

Por mayoría, la Corte de Constitucionalidad (CC) no otorgó el amparo provisional que requirió un grupo de abogados que cuestionaban un supuesto abuso del Poder Judicial al nombrar directamente a magistrados para cuatro nuevas salas de apelaciones.

El caso ingresó a la CC el 1 de septiembre y luego de casi un mes en ser programado para su discusión en el pleno constitucional, se conoció por primera vez el 25 de septiembre.

Durante esa sesión, la magistrada Leyla Lemus, presidenta de la CC, propuso otorgar un amparo provisional, lo que habría dejado en suspenso el acta 33-2025 de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en la cual se designaron magistrados para dichas salas.

El amparo, promovido por el abogado constitucionalista Edgar Ortiz, sostenía que si bien la CSJ tiene facultades para crear órganos judiciales, no puede nombrar magistrados, ya que esa potestad corresponde al Congreso de la República, que en 2024 eligió a los actuales integrantes del Organismo Judicial.

Sin embargo, al evaluar el caso, el pleno de la CC acordó —por mayoría— no otorgar el amparo provisional y que se reformulara la ponencia.

Votos razonados

El expediente volvió a discutirse en la sesión del 2 de octubre, en la cual los magistrados reafirmaron su decisión. El resultado fue el mismo: cuatro votos contra uno.

Una fuente constitucional, que pidió no ser citada, adelantó que la resolución incluirá tres votos razonados, que buscan explicar las posturas de los magistrados sobre la decisión.

Dos de esos votos serán de los magistrados titulares Dina Ochoa y Roberto Molina Barreto, quienes argumentarán su oposición al amparo provisional.

El tercer voto razonado será el de la presidenta, Leyla Lemus, quien justificará su posición favorable a conceder dicho amparo.