A más de un año de su extradición a Estados Unidos, Aler Baldomero Samayoa Recinos, alias Chicharra, señalado como presunto cabecilla de Los Huistas, renunció a un juicio rápido en el proceso penal que enfrenta por delitos relacionados con el narcotráfico.

El 20 de noviembre del 2026, Robert Feitel, abogado defensor de Samayoa Recinos, presentó ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia un documento en el que su cliente acepta renunciar a ese derecho.

“Después de conversar con mis abogados, renuncio libre y voluntariamente a mi derecho a un juicio rápido, conforme a lo permitido por la Ley de Juicio Rápido”, señala Samayoa Recinos en el documento.

Qué ha pasado con el proceso contra “Chicharra”

Desde que fue extraditado a Estados Unidos en mayo del 2025, Samayoa Recinos enfrenta un proceso penal por conspiración para distribuir cocaína con destino a ese país.

Durante su primera comparecencia ante la justicia estadounidense, el 2 de junio del 2025, el guatemalteco se declaró no culpable.

De acuerdo con documentos judiciales, la Fiscalía entregó a la defensa las pruebas recopiladas contra Samayoa Recinos el 17 de junio del 2025 y remitió material adicional el 24 de septiembre de ese mismo año.

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Desde entonces, la Fiscalía y la defensa han solicitado varias prórrogas para revisar las pruebas y explorar la posibilidad de resolver el proceso mediante un acuerdo de culpabilidad.

En julio del 2026, ambas partes informaron al tribunal que mantenían conversaciones para alcanzar un posible acuerdo. En ese momento, la Fiscalía indicó que necesitaba más tiempo para finalizar y presentar una oferta formal, mientras la defensa continuaba analizando las pruebas.

Sin embargo, los documentos presentados el 23 de noviembre no detallan si esas negociaciones continúan o si las partes han alcanzado algún acuerdo.

Las sanciones de EE. UU. contra Los Huistas

La presentación del escrito judicial ocurre días después de que Estados Unidos anunciara nuevas sanciones contra Los Huistas, Los Lorenzana y Los Mendoza, estructuras señaladas de mantener vínculos con organizaciones criminales mexicanas.

El 13 de noviembre del 2026, el Departamento del Tesoro sancionó a Los Huistas y Los Mendoza bajo la categoría de terroristas globales especialmente designados (SDGT, por sus siglas en inglés), por proporcionar apoyo material a carteles mexicanos.

Las medidas permiten bloquear bienes sujetos a la jurisdicción estadounidense y restringir determinadas operaciones financieras.

Samayoa Recinos fue identificado anteriormente por el Departamento del Tesoro como uno de los cabecillas de Los Huistas, junto con Eugenio Darío Molina López, alias el Botas, quien fue capturado en abril del 2026.