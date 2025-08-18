Cierran proceso penal a favor de Julio Ligorría, exembajador de Guatemala en Washington

Un año después de haberse opuesto al cierre del caso, el MP solicitó poner fin al proceso penal contra Julio Ligorría, exembajador de Guatemala en Washington.

Julio Ligorría, exembajador de Guatemala en Washington, queda fuera del caso Construcción y Corrupción, por decisión del MP. (Foto Prensa Libre: Elmer Vargas)

Julio Ligorría, exembajador de Guatemala en Washington, quedó fuera del proceso penal en su contra por los delitos de lavado de dinero u otros activos y financiamiento electoral ilícito, en el caso denominado Construcción y Corrupción.

El 29 de agosto del 2024, Ligorría, por medio de su abogado, solicitó el cierre del proceso, pero en ese momento el Ministerio Público (MP) se opuso.

Según la investigación, se señalaba a Ligorría de entregar dinero para la campaña del Partido Patriota, que llevó a la presidencia a Otto Pérez Molina.

Ahora fue el MP quien solicitó el cierre del caso a favor de Ligorría. Fue la jueza Abelina Cruz quien cerró el proceso.

Elmer Vargas

Periodista de Guatevisión asignado a temas de Seguridad y Justicia, con experiencia de cuatro años en fotografía y en coberturas periodísticas.

Caso Construcción y Corrupción Julio Ligorría MP de Guatemala Otto Pérez Molina 
