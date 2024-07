Este 11 de julio la Comisión de Postulación para Corte Suprema de Justicia (CSJ) celebrará su primera sesión de trabajo. Esta instancia es presidida por Miquel Cortés, rector de Universidad Rafael Landívar (URL), casa de estudios que también será la sede de la comisión.

Su tarea será proponer una lista de los mejores 26 profesionales para dirigir la CSJ en el periodo 2024–2029, de los cuales, 13 serán electos por el Congreso como magistrados titulares; el resto quedarán como posibles suplentes ante una renuncia o fallecimiento de un titular.

En el proceso de renovación del poder judicial para el periodo 2019–2024, el Ministerio Público (MP) presentó un caso penal. El mismo exponía aparentes presiones para manipular la nómina de candidatos que llegaría al Congreso.

Lo anterior repercutió en una serie de acciones legales que frenaron el proceso de renovación de la CSJ y la Corte de Apelaciones. La magistratura que asumió en 2014 entregó apenas en noviembre de 2023.

Esa magistratura estuvo por nueve años en el cargo, cuatro años más, violentando los plazos que dicta la Constitución Política de la República de Guatemala.

Los grupos ciudadanos de observación en el proceso de renovación de Cortes, como Movimiento Pro Justicia y Guatemala Visible, destacan posibles actores que buscarían influir en la integración de las nóminas, pero también advierten que serán un proceso con acciones legales que desatará una batalla jurídica.

Entre algunos de los posibles actores, a consideración de los grupos de vigilancia, se encuentra Nester Vásquez, presidente de la Corte de Constitucionalidad (CC); Estuardo Gálvez, exrector de la USAC; y Roberto López Villatoro, más conocido como “el rey del tenis”.

El presidente de la comisión de postulación para la CSJ adelantó que ya cuentan con un equipo legal que estudiará cualquier ataque judicial contra su futuro trabajo. También destacó la necesidad que la sociedad esté vigilando el proceso de renovación de Cortes.

¿Cuáles serán los principales retos para la comisión de postulación que usted preside?

Primero llegar a acuerdos en la misma comisión; pero el reto más importante es que lleguen buenos candidatos, pero eso no depende de nosotros.

Hay que instar a los abogados, los magistrados, que se postulen los mejores, porque nosotros vamos a trabajar con lista de candidatos. De ahí vamos a hacer el esfuerzo de elegir a los más idóneos, pero tienen que presentarse buenos expedientes.

Gente honorable, gente con compromiso por el país, por cambiar la justicia. Depende mucho también de la importancia que la sociedad le dé a este proceso, que la sociedad esté observando cada uno de los pasos que vamos dando.

¿Cómo hacer que candidatos probos participen?

La sociedad es la que debe de animar a esos candidatos, todos los sectores sociales tienen que animar a que lleguen los mejores profesionales del Derecho y con la mejor experiencia, pero también la probabilidad y la ética necesaria para ese cargo tan importante como magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Nosotros vamos a valorar los perfiles en la Comisión, de manera objetiva y también democráticamente, porque la Comisión la formamos 37 profesionales.

¿Cómo va a garantizar la Comisión de Postulación transparencia para todo el trabajo que viene?

Las sesiones son públicas; entonces, tenemos que garantizar que así lo sean, y transparentes, y, por lo tanto, la prensa va a estar, tiene su espacio, pero también las organizaciones de observación tanto nacional como internacional.

Hay algunas que se han puesto en contacto, por ejemplo la de la Organización de Estados Americanos (OEA) y otras. Estos grupos y organizaciones también van a tener su espacio.

Nosotros vamos a recibir en la Comisión todas las sugerencias por escrito que nos manden y las someteremos a consideración de la Comisión.

Personalmente, yo no me reuní con nadie, esperaba la juramentación para no adelantar opinión y a partir de ahora, pues estamos abiertos a cualquier grupo. Pero cualquier solicitud debe ser por escrito a la Comisión y con mucho gusto, la pasaremos a consideración.

Los procesos de comisiones de postulación se ven rodeados de acciones legales. ¿Cómo se están preparando para estos escenarios?

Bueno, primero decir que es lamentable que se frenen los procesos democráticos y que se frenen los procesos de transparencia. En el caso de que se den este tipo de situaciones, nosotros ya tenemos un equipo legal preparado para hacerle frente.

También se habla de ciertos sectores que buscarían incidir en el trabajo de las comisiones de postulación. ¿Cómo enfrentarían posibles presiones?

Tenemos que minimizar todos los riesgos y hacer todo lo posible para que no se den esas situaciones. Apelar a la ética de los comisionados, de los grupos, también de los políticos, y en la medida que se vayan dando situaciones, las iremos evacuando.

La CC ya rechazó amparos que buscaban frenar el trabajo de las comisiones de postulación. ¿Cómo evalúan esos intereses en que no se renueve la CSJ?

Son intereses de resistirse al cambio, esto es normal en las personas y en los grupos. Ya la CC ha dado opinión y ha sentenciado en estos amparos que el proceso va, de momento. Tengamos confianza en la CC en estos momentos.