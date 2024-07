El período de las autoridades judiciales concluirá en menos de cuatro meses. Analistas consultados estiman que la próxima Corte Suprema de Justicia (CSJ) y salas de Apelaciones tendrán, al menos, tres grandes desafíos.

Cada comisión de postulación encargada de integrar las nóminas de los futuros candidatos a magistrados será juramentada mañana en el Congreso.

A partir de ahí, los presidentes de dichas comisiones, Miquel Cortés y Raúl Alvarado, convocarán para iniciar su trabajo de renovación del Organismo Judicial (OJ), el cual debe enfrentarse a una credibilidad disminuida, la mora judicial y mantener una gestión independiente y objetiva, expresan los analistas entrevistados.

La labor de los comisionados es ahora entregar al Legislativo la nómina de candidatos para desarrollar a tiempo la elección y que la nueva magistratura inicie el 13 de octubre para concluir en el 2029, y que no haya ningún retraso como sucedió en el 2019.

Credibilidad

La imagen de las autoridades judiciales, tanto de la CSJ como las de salas de Apelaciones, no es la mejor, a criterio de Alejandro Rodríguez, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG)

El jurista considera que uno de los principales retos que tendrán que superar las futuras autoridades judiciales es restablecer la confianza, porque la magistratura que fungió casi dos períodos y la actual han sido objeto de cuestionamientos.

“Creo que el reto más importante es la recuperación de la confianza en el OJ por parte de la ciudadanía, cómo se logra garantizar que los ciudadanos confíen en que hay jueces honestos”, puntualizó.

Parte de esta desconfianza social en los magistrados que dirigen las cortes se debe a resoluciones que han sido puestas en entredicho. Se ha señalado que la percepción es que existe un favoritismo por algunos personajes involucrados en supuestos casos de corrupción.

“Estamos viendo que en los últimos meses la CSJ ha dejado en libertad y cerrado grandes casos judiciales que involucraban supuestos actos de corrupción contra sindicados como Alejandro Sinibaldi, Manuel Baldizón y José Luis Benito, por citar algunos”, refirió Rodríguez.

Esta serie de resoluciones ha suscitado un escepticismo que las futuras autoridades deberán revertir.

“Con el cierre de grandes casos penales se evidencia que hay una gran corrupción y una conducción sistémica dentro del sistema de justicia del OJ, situación que se ve agravada con el traslado de algunos jueces”, opinó Rodríguez.

Mora judicial

La programación de audiencias para meses o años, junto a la acumulación de recursos legales pendientes de resolución, hacen que la mora judicial sea otro de los grandes desafíos de las nuevas cortes, según Francisco Quezada, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien).

El analista hizo ver que han desarrollado varios estudios sobre el tema, mediante los cuales se pudo identificar que la justicia en Guatemala no es pronta. La mora judicial se complicó todavía más desde el 2020, cuando el país se vio afectado por la pandemia.

“Con los años, la mora judicial se ha ido incrementado, lejos de disminuir o al menos mantenerse. Es una herencia muy grande que van a heredar no solo la CSJ sino también las salas de Apelaciones”, manifestó Quezada.

Asimismo, destacó que no solo se trata de audiencias que son programadas para meses o años, puesto que existen recursos que no dependen de jueces o salas, sino de las cámaras y en no pocas ocasiones hasta del mismo pleno de la CSJ.

“La CSJ tiene una presa grande de amparos y casaciones que tendrá que resolver sobre el aspecto jurisdiccional y la administración del OJ, para generar políticas dirigidas a reducir la mora judicial”, precisó.

Independencia

Podría ser uno de los mayores retos que afrontarán los magistrados electos para el próximo quinquenio, de acuerdo con Pedro Cruz, integrante de Foro Guatemala, que aglutina a organizaciones y sectores de la academia que estarán observando el proceso de renovación de cortes.

“Lo que más estamos esperando que deje todo este proceso de elección de cortes es que se mantenga eso de lo que tanto se habla: la independencia a la hora de tomar las decisiones”, remarcó.

Cruz hizo énfasis en que para tener las cortes independientes que el país necesita será crucial el trabajo que lleven a cabo las comisiones de postulación, porque su tarea será elegir a los mejores candidatos.

“Entiendo que muchos actores responden a poderes, a ciertos grupos, pero no es correcto que dejen de lado el interés de país. Se debe propiciar una justicia balanceada que garantice el bien común”, concluyó Cruz.