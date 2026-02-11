Comisión de Postulación fija plazo para aspirantes a fiscal general; recepción de expedientes será del 16 al 20 de febrero

La Comisión de Postulación para la elección del fiscal general y jefe del Ministerio Público abrió este miércoles 11 de febrero la convocatoria para integrar la nómina de seis candidatos que será remitida al presidente de la República para que tome la decisión final.

Aunque la publicación oficial debía realizarse este miércoles 11 de febrero, la Comisión informó que será difundida el día 13, lo que implica un reajuste en el calendario del proceso.

De acuerdo con el aviso, los abogados interesados deberán presentar su formulario de solicitud, currículum vítae y documentación de respaldo del lunes 16 al viernes 20 de febrero del 2026, en horario de 8.00 a 15.30 horas, en el módulo de recepción habilitado en el primer nivel del Palacio de Justicia, en el Centro Cívico de la ciudad de Guatemala.

La Comisión advirtió que, vencido el plazo, no se admitirán más expedientes.

Entre los requisitos establecidos figuran ser guatemalteco de origen, abogado colegiado activo, de reconocida honorabilidad, estar en el goce de sus derechos ciudadanos y ser mayor de 40 años.

Además, los aspirantes deben haber ejercido un período completo como magistrado de la Corte de Apelaciones o de tribunales colegiados de igual categoría, o acreditar más de 10 años en el ejercicio profesional de la abogacía.

La Comisión tendrá a su cargo la evaluación de los expedientes y la integración de la nómina final de seis candidatos, de la cual el presidente Bernardo Arévalo deberá elegir al próximo titular del Ministerio Público, en un proceso que nuevamente pone bajo escrutinio público la conformación y los tiempos de la postulación.

