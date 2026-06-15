Condenan a 180 años de prisión a hombre por la muerte de seis personas en ataque armado en Coatepeque

Un hombre fue condenado a 180 años de prisión por la muerte de seis personas en un ataque armado ocurrido el 21 de septiembre del 2024 en un establecimiento ubicado en la zona 2, barrio El Rosario, de Coatepeque, Quetzaltenango, informó este lunes 15 de junio el Ministerio Público (MP).

La fiscalía informó sobre la sentencia condenatoria, pero no reveló la identidad del acusado.

Según la investigación, el ahora condenado causó la muerte de cuatro hombres y dos mujeres con arma de fuego. Por estos hechos fue sentenciado por el Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Coatepeque.

La condena fue obtenida por la Fiscalía de Distrito de Coatepeque, que presentó diversos medios de prueba para acreditar la responsabilidad penal del procesado en los hechos.

Víctimas identificadas

Tras el incidente, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) identificó a las seis víctimas y estableció las causas de muerte.

Víctimas:

Maydelin Yamileth Pérez Pérez. Causa de muerte: herida por proyectil de arma de fuego y laceración cerebral.

Susan Lineth Sánchez Artiga. Causa de muerte: herida por proyectil de arma de fuego y laceración cerebral.

Carlos Francisco Valiente Paniagua. Causa de muerte: herida por proyectil de arma de fuego y laceración cerebral.

Marco Aníbal Gutiérrez Barillas. Causa de muerte: herida por proyectil de arma de fuego y laceración cerebral.

Alexander Martínez Alarcón. Causa de muerte: herida por proyectil de arma de fuego perforante en el tórax y laceración cardíaca.

Santiago Eduardo López Velásquez. Causa de muerte: herida por proyectil de arma de fuego y laceración cerebral.

De acuerdo con la información divulgada por las autoridades, el ataque ocurrió dentro de un establecimiento situado en el barrio El Rosario. Tras las diligencias de investigación, el MP presentó el caso ante los tribunales y logró una sentencia condenatoria de 180 años de prisión contra el responsable.

Las autoridades no brindaron más detalles sobre el móvil del hecho ni sobre la identidad del condenado.