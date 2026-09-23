Condenan a Apolinario Hernández Pú por abusar sexualmente a 11 menores en Joyabaj, Quiché

Apolinario Hernández Pú fue condenado a 124 años de prisión inconmutables y al pago de una multa de Q5 millones 500 mil por los delitos de posesión de material pornográfico de personas menores de edad, producción de material pornográfico de personas menores de edad y obstrucción a la acción penal.

Arturo Cifuentes, secretario del Tribunal de Sentencia Penal con Competencia Especializada en delitos de Trata de Personas de Quetzaltenango, informó que la jueza determinó que Hernández Pú cometió tres delitos por haber abusado de menores de edad en Joyabaj, Quiché.

La investigación por parte de la Fiscalía contra la Trata de Personas del Ministerio Público (MP) documentó 11 eventos de explotación sexual de niñas y adolescentes. Hernández Pú utilizaba dispositivos electrónicos para grabar los abusos y almacenar el material.

“Esta persona se grababa, utilizaba sus medios electrónicos para hacer constar y para grabar abuso infantil que él mismo cometió" comentó Cifuentes.

Fiscalía documentó 11 eventos

Investigaciones del MP revelaron que en los dispositivos decomisados a Hernández Pú había fotografías y videos de menores. Entre el material fueron documentadas 11 grabaciones de abusos.

Los registros conocidos corresponden a hechos ocurridos entre noviembre del 2023 y noviembre del 2024. Sin embargo, Cifuentes indicó que la cantidad de material recopilado permite considerar la posibilidad de que existan hechos anteriores.

“Hay muchos más hechos. El material con el que se cuenta, la Fiscalía tiene en su reserva, es demasiado. Se puede dar la posibilidad de que esta persona venía delinquiendo desde años muy atrás, desde el 2015, incluso más atrás”, señaló.

Grababa los abusos

El caso contra Hernández Pú inició tras una denuncia en noviembre del 2024, por agresiones contra menores en Joyabaj.

Durante un allanamiento, investigadores decomisaron dispositivos electrónicos que contenían fotografías y videos. Entre estos había una tableta, un teléfono celular y una cámara fotográfica.

Las investigaciones determinaron que Hernández Pú tenía una oficina en Joyabaj y contaba con un sistema de videocámaras que le permitía observar quién ingresaba o se acercaba al inmueble.

Cuando policías y fiscales ejecutaron el allanamiento, Hernández Pú intentó destruir uno de sus teléfonos al tirarlo al suelo y pisotearlo. Los investigadores lograron recuperar material almacenado en el dispositivo.

Los registros encontrados estaban ordenados cronológicamente y documentaban hechos ocurridos entre el 14 de noviembre del 2023 y el 4 de noviembre del 2024.

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Escuchó sentencia por videoconferencia

Hernández Pú escuchó la sentencia por medio de videoconferencia, debido a que permanece detenido la cárcel de Pavoncito en Fraijanes, Guatemala, mientras la audiencia se desarrolló en Quetzaltenango.