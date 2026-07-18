Alis Montenegro, señalada de liderar estructura del Barrio 18, irá a juicio por reclutar niñas para explotación sexual en prisiones

La Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró sin lugar el recurso presentado por la defensa de Alis María Montenegro Ibáñez, señalada por el Ministerio Público (MP) como cabecilla de una estructura del Barrio 18 dedicada al reclutamiento de adolescentes para ingresarlas a centros carcelarios, donde eran víctimas de explotación sexual.

De acuerdo con el MP, con esta resolución queda firme la decisión de que Montenegro enfrente debate oral y público. El juicio está programado para comenzar el próximo 27 de julio del 2026.

Montenegro fue capturada el 20 de noviembre del 2024 en el Aeropuerto Internacional La Aurora y permanece ligada a proceso por los delitos de trata de personas, en su modalidad de explotación sexual, y reclutamiento de menores de edad para grupos delictivos organizados.

¿Quién es Alis Montenegro?

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía contra la Trata de Personas, Montenegro era una de las principales operadoras de una estructura criminal vinculada al Barrio 18 que reclutaba adolescentes mediante engaños para trasladarlas a la cárcel Fraijanes 2 y al Centro de Detención Preventiva para Varones de la zona 18.

Las pesquisas apuntan a que Montenegro mantenía una relación con Eder Lubanski Ojeda Valenzuela, alias "Only" o "Mango", identificado por la Policía Nacional Civil (PNC) como cabecilla del Barrio 18 recluido en Fraijanes 2 y uno de los hombres de confianza de Aldo Duppie Ochoa Mejía, alias "el Lobo".

Las investigaciones detallan que esa relación permitió a Montenegro fungir como enlace entre pandilleros encarcelados, colaboradores externos y guardias Sistema Penitenciario (SP) que facilitaban el ingreso de las víctimas a los centros de detención.

Alis María Montenegro Ibáñez es identificada por la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) como integrante del Barrio 18, de la clica Solo Raperos. Según las investigaciones, mentiene una relación con Eder Lubanski Ojeda Valenzuela, alias Mango, integrante de la misma clica y vinculada a Aldo Duppie Ochoa Mejía, alias el Lobo, señalado por las autoridades como máximo cabecilla del Barrio 18, organización declarada terrorista. (Fotos: redes sociales de Alis Montenegro)

Así operaba la estructura

El caso forma parte de la investigación denominada Adolescentes en Peligro, desarticulada por la Fiscalía contra la Trata de Personas en marzo del 2024, luego de una investigación que tardó tres años.

Las pesquisas establecieron que la estructura captaba adolescentes mediante engaños, falsas relaciones sentimentales y ofrecimientos para salir a divertirse. Sin embargo, las menores eran trasladadas a las prisiones Fraijanes 2 y al Preventivo para Varones de la zona 18.

Según el expediente, Montenegro coordinaba el traslado de las adolescentes con apoyo de pilotos de taxis piratas y mototaxis vinculados a la estructura, además guardias del SP permitían que las niñas y adolescentes pernoctaran por noches dentro de los centros carcelarios.

Para facilitar el ingreso de las víctimas, Montenegro presuntamente utilizó documentación alterada, entre ella el acta de nacimiento de una de sus hermanas.

Uno de los investigadores declaró que los integrantes del Barrio 18 pagaban entre Q1 mil y Q1 mil 500 por cada adolescente ingresada a los centros carcelarios.

Los testimonios de las víctimas

El MP tiene el testimonio de una adolescente que relató cómo la estructura le permitió ingresar al Preventivo para Varones de la zona 18 y permanecer allí durante dos o tres noches.

La víctima declaró que ella y otras menores fueron obligadas a mantener relaciones sexuales con integrantes del Barrio 18 dentro del sector 11 del centro carcelario.

Las pesquisas también documentan que una de las adolescentes fue agredida sexualmente por 10 pandilleros en un solo día.

Por estos hechos, fueron capturadas 47 personas, entre ellas 23 guardias del SP, señalados de colaborar con la estructura criminal para facilitar el ingreso de las adolescentes a las cárceles.

¿Quién es alias Mango?

Eder Lubanski Ojeda Valenzuela, alias "Mango" u "Only", es identificado por la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) como uno de los cabecillas del Barrio 18 que dirigía actividades delictivas desde la cárcel de Fraijanes 2.

Las investigaciones lo vinculan con asesinatos, extorsiones y el control de una red de taxis piratas que operaba en la zona 18.

Según los investigadores, mantenía una relación cercana con "el Lobo", y con otros cabecillas de la pandilla recluidos en Fraijanes 2, con quienes coordinaba actividades criminales.