SP busca comprar materiales para adecuar cárceles ante nuevas reglas para visitas de menores de edad

La Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) promovió una serie de concursos para adquirir materiales de construcción y otros insumos destinados a habilitar y adecuar las áreas en que niñas, niños y adolescentes podrán visitar a familiares en las cárceles de Guatemala.

El SP publicó nueve concursos entre el 3 y el 4 de septiembre para comprar de forma directa 22 mil 500 bloques de pómez, mil 125 sacos de cemento, 428 láminas troqueladas de aluzinc, 112 láminas desplegadas de metal, 32 láminas lisas de acero al carbono, 150 tubos cuadrados de hierro, 150 costaneras de acero y 300 metros cúbicos de piedrín. Los procesos figuraban en evaluación, según los registros consultados en Guatecompras.

Además, el SP busca comprar 30 mesas infantiles de plástico para picnic, 240 unidades de piso de caucho antideslizante y seis extintores portátiles.

En las descripciones de esos concursos, la institución señala que los materiales se utilizarán para habilitar y adecuar las áreas de visita de niñas, niños y adolescentes en centros de detención y relaciona las adquisiciones con el Decreto 3-2025.

Nuevas reglas para las visitas de menores

Las adquisiciones se conocen mientras el Ministerio de Gobernación (Mingob) implementa cambios en las condiciones bajo las cuales los menores podrán ingresar en las cárceles.

El acuerdo Gubernativo 150-2026, publicado este 8 de septiembre, reforma el 195-2017, reglamento de la Ley del Régimen Penitenciario. Las modificaciones entran en vigor el 9 de septiembre del 2026.

La reforma establece que los centros de detención deberán contar con áreas especiales para las visitas de niñas, niños y adolescentes, controladas por personal penitenciario y adecuadas para proteger a los menores. Esos espacios deberán estar separados de los dormitorios de los privados de libertad y de las áreas destinadas a las visitas íntimas.

Andrea Barrios, coordinadora del Colectivo Artesana, explicó que la disposición tiene un antecedente judicial del 2020, cuando un juez ordenó crear espacios para las visitas de menores, pero la medida no se cumplió en todos los centros.

Agregó que en algunos centros fueron los propios privados de libertad quienes habilitaron lugares para recibir a los menores.

Colectivo Artesana advierte falta de infraestructura

Barrios considera que implementar simultáneamente las nuevas reglas para las visitas de menores en todos los centros será difícil debido a las condiciones físicas de algunas cárceles.

Añadió que centros carcelarios como el Preventivo de Hombres de la zona 18, Santa Teresa, Quiché y Chimaltenango podrían tener problemas para adecuar áreas para los menores debido al hacinamiento y la falta de espacio. En estos centros solo hay un salón para todas las visitas.

“El desafío más grande lo tienen en Guatemala, en los preventivos, por la cantidad de población y el espacio reducido”, añadió.

Según la coordinadora del Colectivo Artesana, una de las medidas necesarias será reorganizar los horarios para separar la visita de menores de las visitas general e íntima.

“Reorganizar la visita para que cuando lleguen los niños, niñas y adolescentes, no suceda ninguna otra visita, que es lo que hasta el día de hoy sigue sucediendo, que todas las personas entran al mismo tiempo. Sucede la visita íntima en algunos casos, en el mismo horario en que ingresan los menores de edad, que es lo que principalmente se está queriendo prevenir”, comentó.

Menores pasarán por registro y reconocimiento biométrico

La reforma también crea el Sistema Único de Registro y Control de Visita General de Niños, Niñas y Adolescentes, que utilizará tecnología biométrica y cámaras para el ingreso y la salida de las visitas.

Además del registro biométrico, a partir del 11 de septiembre, las visitas de niñas, niños y adolescentes deberán ser preautorizadas. Según la DGSP, para el trámite se deberá indicar el nombre de la persona privada de libertad que será visitada, presentar el documento de identificación del adulto responsable y los certificados de nacimiento con fotografía de los menores, a fin de verificar el parentesco. Durante la visita, los menores deberán permanecer acompañados por un adulto que tenga la patria potestad, tutela, guarda o custodia.

Barrios considera que el registro presenta mayores avances y explicó que el Colectivo Artesana participa en jornadas para que privados de libertad reconozcan legalmente a sus hijos.

Menores de edad participan en una jornada del Colectivo Artesana en la cárcel de Pavón, donde padres privados de libertad realizan el proceso para reconocer legalmente a sus hijos. (Foto Prensa Libre: Colectivo Artesana)

“Estamos colaborando en la entrada en vigencia de este decreto, en el sentido de poder hacer el registro y el reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes, por parte de sus papás”, añadió.

Barrios dijo que, debido a que los padres están privados de libertad, los menores solo estaban reconocidos por sus madres ante el Registro Nacional de las Personas.

Según Barrios, en la primera jornada se atendieron 41 casos y existe demanda de personas de distintas cárceles del país para acceder al procedimiento.

Explicó que se reúne la documentación de los padres y se desarrolla un proceso de consentimiento antes del reconocimiento.

A partir de Septiembre 11 inicia la implementación del Decreto 3-2025 para el ingreso de niñas, niños y adolescentes a centros de detención.Los interesado deben preparar los requisitos, que se verificarán antes de autorizar el ingreso. Cada visita será preautorizada. pic.twitter.com/a5KGBBGpob — Sistema Penitenciario de Guatemala (@_SPGuatemala) September 3, 2026

Plantean reorganizar las visitas de menores

Barrios también considera que garantizar el derecho a mantener una relación familiar no implica que los menores deban ingresar en las cárceles todas las semanas.

“Los niños entre semana no deberían de entrar a ningún centro penal porque los niños deben de estar en la escuela y no dejar de ir a la escuela por ir a visitar a un familiar, a una cárcel. Los horarios de visita debiesen establecerse para fines de semana”, indicó.

La coordinadora planteó que podría establecerse que los menores solo ingresen una vez al mes a las cárceles.

“Aquí hay un problema de cómo se ha manejado la visita de manera generalizada y permanente, entran todos a la vez y creo que, si bien es cierto, es un derecho que el niño tiene de visitar a su familia y es un derecho la convivencia y la relación familiar, también es cierto que no es indispensable que sea todos los fines de semana, puede ser una vez al mes y con las condiciones adecuadas y los espacios”, comentó.

Dos concursos fueron prescindidos

El SP también quiso adquirir “estaciones de trabajo”, computadoras de alto rendimiento destinadas a poner en funcionamiento e implementar el Sistema Único de Registro y Control de Visita General de Niños, Niñas y Adolescentes.

El concurso fue publicado el 1 de septiembre del 2026 mediante la modalidad de compra directa con oferta electrónica. Sin embargo, el proceso fue prescindido.

Otro concurso contemplaba la adquisición de empaques de selecto para el Centro de Detención Preventiva para Hombres y Mujeres de Salamá, Baja Verapaz. El proceso fue publicado el 4 de agosto del 2026, pero posteriormente fue prescindido.

Postura del SP

Jorge López Dellachiessa, director general del SP, comentó que en cumplimiento del Decreto Número 3-2025 del Congreso de la República, la Dirección General del Sistema Penitenciario ha actualizado los controles de visita para proteger a las niñas, niños y adolescentes.

Explicó que el objetivo de este nuevo acuerdo no es restringir el derecho de las personas privadas de libertad a recibir visitas de sus hijos y familiares menores.

"El propósito es garantizar que cada visita de niñas, niños y adolescentes sea segura y digna, libre de cualquier forma de violencia o explotación. Está administración ha implementado nuevos protocolos de seguridad: preautorización obligatoria para el ingreso de menores, Sistema Único de Registro con tecnología biométrica y cámaras, y verificación reforzada de identidad y parentesco. La implementación es progresiva en todos los centros a nivel nacional", dijo López Dellachiessa.

Plataforma para recibir preautorización

A partir del 11 de septiembre, el SP habilitará la plataforma para recibir solicitudes de preautorización y López Dellachiessa, pidió a los interesados prepararse con atención y reunir desde ahora los tres requisitos indispensables:

Comprobar el parentesco: solo pueden ingresar niñas, niños y adolescentes que sean parientes consanguíneos dentro de los cuatro grados de ley. Acompañamiento permanente por el adulto responsable de su cuidado. El control biométrico para garantizar la trazabilidad del ingreso y egreso.

Con el Decreto nuevo, se establecen tres modalidades de visita: general, íntima y de niñas, niños y adolescentes, lo que permite un control más ordenado y seguro, dijo López Dellachiessa.

Recordó que el ingreso sin cumplir estas disposiciones constituye delito, con penas de 8 a 18 años de prisión y multas de 100 mil a 500 mil quetzales.

Una de las nuevas áreas para menores de edad en las cárceles de Guatemala. (Foto Prensa Libre: SP)

Operativo en 2024 expuso violencia contra menores en prisión

En marzo del 2024, el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) llevaron a cabo el operativo Adolescentes en Peligro, por una investigación sobre explotación y violencia sexual contra menores de edad en el Preventivo para Hombres de la zona 18. La policía capturó a 47 personas, entre ellas 23 guardias del SP, por su presunta complicidad con el Barrio 18 en la explotación sexual de adolescentes.

La investigación documentó que niñas y adolescentes eran captadas mediante engaños y trasladadas al centro carcelario, donde eran víctimas de violencia sexual. Según las pesquisas, integrantes de la estructura facilitaban su ingreso con certificaciones de nacimiento de otras menores y con la presunta colaboración de guardias penitenciarios.