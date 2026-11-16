Un adolescente de 14 años fue puesto a disposición de un juzgado para menores en conflicto con la ley penal este lunes 16 de noviembre del 2026 en la aldea Rincón Grande, Zaragoza, Chimaltenango, en seguimiento a la investigación por la muerte Madelin Adelaida Chacach Balán, de 5 años, cuyo cadáver fue localizado en octubre pasado en Acatenango.

De acuerdo con el informe policial, la diligencia se llevó a cabo en cumplimiento de una orden de presentación o conducción emitida el 13 de noviembre por el Juzgado de Primera Instancia de la Niñez y la Adolescencia y de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal del departamento de Chimaltenango, emitida en el marco de una investigación por femicidio.

El menor es investigado por su posible participación en la muerte de Chacach Balán, quien fue reportada como desaparecida el 7 de octubre del 2026 en la aldea Rincón Grande, Zaragoza.

El cuerpo de la niña fue localizado el sábado 10 de octubre en una zona boscosa, en el kilómetro 77.7 de la ruta de Patzicía a Acatenango, Chimaltenango.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) estableció que la causa de muerte fue asfixia por estrangulación.

Según la investigación por parte de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), la niña habría sido trasladada en un vehículo antes de que su cuerpo fuera abandonado.

Durante el procesamiento de la escena, los investigadores documentaron nueve indicios, entre ellos una cinta métrica que podría contribuir a esclarecer las circunstancias de la muerte de la niña.

El Ministerio Público trasladó la investigación a la Fiscalía contra el Delito de Femicidio.