“Confío en que respeten la soberanía de Guatemala”: Mynor Moto en su intento por tomar posesión en la CC

En medio de al menos 12 recursos legales en contra de su elección como magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad (CC), Maynor Moto intenta tomar posesión del cargo y critica a quienes se oponen a su investidura, porque “se debe respetar la democracia”.

Moto se presentó este jueves 29 de enero a la CC en busca de que el pleno de magistrados le diera posesión en el cargo; sin embargo, eso no fue posible, lo que también fue criticado por el profesional, quien asegura que no ha recibido ningún respaldo del alto tribunal. Moto consiguió por medio de un amparo provisional que el Congreso lo juramente magistrado titular de la CC el pasado 26 de enero.

¿Qué opina sobre las impugnaciones que se han presentado en contra de su elección como magistrado?

“El Tribunal Electoral ya rindió un informe a la junta directiva -del CANG- en donde le están diciendo no las admita, no son procedentes. Ya motivaron, explicaron y fundamentaron las razones del porque no, y entre ellas está que no tienen el derecho o la legitimación de ser parte del proceso de elección de magistrado titular de la CC. Solo pueden impugnar los candidatos, un agremiado y los fiscales”.

En su caso ¿tiene que renunciar al cargo de juez?

No, se llama excedencia y está aprobado por el Consejo de la Carrera Judicial y por lo tanto ya entregué el cargo previo a mi juramentación.

¿Con esa excedencia aún tiene inmunidad?

Inmunidad sí, y a partir de la juramentación soy magistrado y la inmunidad que ahora tengo es de magistrado de la CC.

Ante la oposición para que asuma el cargo ¿qué accione podría emprender?

Esa pregunta se le podrían hacer al fiscal -de la Feci- que está a cargo de la investigación, por qué ellos están en el Consejo de la Carrera Judicial y en mi judicatura pidiendo información con respecto a una circunstancia de elegir y ser electo que todo ha sido legal, eso es lo que me preocupa, ¿por qué están haciendo esto, qué ven en un procedimiento que es normal?. Hay tantos casos que lloran sangre por los cuales se creó esa fiscalía, así se le preguntaría a las asociaciones civiles sabiendo de que no tienen ninguna vinculación legal con la elección de cortes y que están diciendo tantas circunstancias que solo son apreciaciones y no tienen ningún elemento de prueba, solo están afectando mi dignidad y socavando la institucionalidad. Nos guste o no nos guste el imperio de la ley, a una persona que eligen debe estar en el cargo y los otros deben aceptarlo, eso se llama democracia, se llama vivir en una república.

¿Qué respuesta ha recibido de la CC?

Ninguna. Yo lamento la postura, vine ayer, vine hoy y están los documentos de que el Congreso remitió la información. Hoy hay una sesión administrativa, no necesitan incorporar el punto y modificar agenda, esto es urgente porque el magistrado ya se presentó, solo deben indicarme den donde está el despacho y darme posesión en el cargo.

¿Cómo se garantizaría su independencia si como magistrado conociera un caso de la Feci, tomando en cuenta que tiene dos antejuicios pendientes?

“Eso ya estará por resolverse y como todo ser humano debo tener la capacidad de poder mantener la imparcialidad. No es problema de Feci, no es problema del MP, las instituciones son buenas y por eso fueron creadas”.

¿Qué opina de que EE. UU. se manifestó preocupado por sus antecedentes?

Qué opina usted de la soberanía. Ellos tendrán las razones del porqué se han de pronunciar, no se si es en mi caso, no veo mi nombre ahí. Este es un procedimiento interno del Estado de Guatemala que ha cumplido la ley y en ese contexto si ellos tienen algún interés o están realizando algún acto para manifestarse sobre si están de acuerdo o no con mi elección sería bueno que se los pregunten a ellos. Yo respeto a los demás países, su orden jurídico, su constitución y sus autoridades y lo mismo esperaría de ellos, se llama diplomacia.

¿Cree que haya incidencia política de EE. UU. en alguna faceta judicial del país?

Por el momento lo ignoro, no tengo conocimiento de que se refieran a mi o que estén interesados en este proceso, pero esperaría que no y estimo que no hay ningún interés del proceso porque confío en que respeten la soberanía de Guatemala.

