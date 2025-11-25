De cuidar a los niños a vaciar la cuenta: niñera es acusada de usar tarjeta de su empleadora y gastar más de Q70 mil

Una niñera fue capturada en Chiantla, Huehuetenango, tras ser acusada de gastar Q74 mil 696 con una tarjeta de débito de su empleadora para hacer compras en línea durante varios meses, según investigaciones policiales.

Se trata de Ana “N.”, de 30 años, quien fue capturada en la aldea Buenos Aires, Chiantla.

La denuncia fue presentada por la propietaria de la tarjeta, quien entregó a la sospechosa a agentes de la Policía Nacional Civil.

Según indicó, la mujer laboraba como niñera en su vivienda y fue sorprendida este martes 25 de noviembre cuando intentaba concretar una nueva transacción electrónica. Esta no se efectuó porque la cuenta ya no contaba con fondos disponibles.

Al inspeccionar la habitación asignada a la trabajadora, la dueña del inmueble localizó cuatro teléfonos celulares nuevos y otros artículos, presuntamente adquiridos con la tarjeta bancaria.

Investigaciones preliminares refieren que las compras no autorizadas habrían sido efectuadas durante varios meses. La detenida habría aprovechado la ausencia de su empleadora para tomar la tarjeta, efectuar las compras y luego devolverla, con el fin de no levantar sospechas.

