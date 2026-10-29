De un decomiso a la devolución de mercadería: testigo cuenta cómo fue la retención en Chichicastenango, Quiché

La mañana del 28 de octubre del 2026, fiscales del Ministerio Público (MP), agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y personal de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) llevaron a cabo un operativo contra el contrabando en Chichicastenango, Quiché, que terminó con la retención de funcionarios y la devolución de la mercadería incautada.

La diligencia estuvo a cargo de la Fiscalía contra Delitos de Defraudación y Contrabando Aduaneros y tenía como objetivo incautar productos de contrabando que se comercializaban en ese municipio los cuales estaban en bodegas del lugar.

De acuerdo con una fuente que participó en el operativo y pidió no ser identificada, las autoridades habían localizado y resguardado productos presuntamente procedentes de México, sobre los cuales existían dudas acerca del pago de impuestos y el cumplimiento de los requisitos sanitarios.

Durante la diligencia, comerciantes y comunitarios de Camanchaj, Chichicastenango, retuvieron la mercadería incautada, así como a tres fiscales del MP, agentes de la PNC y personal de la SAT.

Uno de los funcionarios retenidos relató a Prensa Libre que, al principio, los jefes de la fiscalía y las autoridades distritales del MP se negaban a negociar con los pobladores, quienes dañaron una unidad policial y amenazaron con azotar a los funcionarios.

"Estamos entre la vida y la muerte", señala un fiscal retenido

En un audio al que tuvo acceso Prensa Libre, uno de los fiscales retenidos pidió a sus superiores que atendieran las exigencias de los pobladores y autorizaran la devolución de la mercadería, ante el temor de que las amenazas se cumplieran.

"Jóvenes, por favor, respondan, respondan, denos solución a la devolución de la mercancía", expresó.

En la grabación, advirtió que los pobladores planeaban separarlos y azotarlos.

"Por favor, licenciada, haga lo que tenga que hacer para devolver esa mercancía, porque nosotros estamos aquí retenidos bajo la población y si nos pasa algo es responsabilidad de ustedes por no solucionar las peticiones que están haciendo acá", manifestó.

"Acá nosotros estamos entre la vida y la muerte si ustedes no hacen las coordinaciones necesarias para devolver esa mercancía", advirtió.

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MP confirma liberación y devolución de mercadería

El MP informó que el personal retenido había sido liberado la noche del miércoles 28 de octubre, luego de haber accedido a las peticiones de los pobladores, devolver la mercadería incautada.

"Así es, fueron liberados ayer por altas horas de noche gracias a trabajos de negociación de parte de los fiscales distritales y municipales de Quiché y Chichicastenango", informó la institución.

El ente investigador también confirmó que los funcionarios sufrieron amenazas durante su retención.

"El personal que fue retenido en Chichicastenango, Quiché, presenta afectación emocional, pero no sufrió lesiones graves. Según su testimonio, fueron amenazados con ser quemados vivos y obligados a hincarse, sin que las agresiones pasaran de ahí", indicó el MP.

La institución confirmó, además, que la mercadería incautada fue devuelta como parte de los acuerdos alcanzados con los comunitarios.

"Se devolvió lo que había sido incautado durante el operativo. Entre los acuerdos alcanzados, se mostró a los pobladores el expediente, con lo que pudieron constatar que el operativo contaba con orden judicial y que se realizaba dentro de un proceso en orden", explicó.

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SAT confirma apoyo al operativo y liberación del personal

La SAT informó que brindó apoyo al MP en los operativos contra el contrabando, como parte de las acciones interinstitucionales de la Comisión Interinstitucional contra el Contrabando y la Defraudación Aduanera (Coincon).

Agregó que el personal que participó en la diligencia fue liberado y se encuentra a salvo.

Sin respuestas sobre el origen de los productos

Prensa Libre consultó al Departamento de Comunicación del MP para conocer en qué bodegas se efectuó la incautación, qué tipo de productos fueron decomisados y cuál era su procedencia.

También se solicitó información sobre la investigación que motivó el operativo, para establecer si respondía a una denuncia, al seguimiento de una estructura dedicada al contrabando o a posibles riesgos sanitarios asociados con la comercialización de los productos. El MP no respondió a esas preguntas al cierre de de esta nota.

Sector empresarial exige liberación de funcionarios

El día del secuestro de los funcionarios, la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham Guatemala), el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) y la Cámara del Agro de Guatemala condenaron la retención de funcionarios públicos en Camanchaj, Chichicastenango, Quiché, durante un operativo contra el contrabando.

AmCham Guatemala rechazó la retención y las amenazas contra los funcionarios, así como los reportes de agresiones con azotes contra fiscales del MP.

Por su parte, el CACIF exigió la liberación inmediata de los retenidos y el respeto a su vida e integridad. La organización sostuvo que ningún reclamo justifica la violencia ni la coacción y expresó su respaldo a las autoridades en el cumplimiento de la ley.

La Cámara del Agro también exigió la liberación inmediata de personal de la SAT, fiscales del MP y agentes de la PNC, así como el respeto a su integridad.

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