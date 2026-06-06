Decomisan 72 kilos de cocaína ocultos en camión con doble fondo abandonado en Retalhuleu

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este sábado 6 de junio que un total de 72 paquetes de cocaína fueron localizados y decomisados durante una diligencia en un cañaveral de la zona 4 de Retalhuleu.

La incautación se efectuó tras una denuncia anónima que alertó sobre la presencia de un camión abandonado en el lugar, informó la PNC.

Tras la alerta, agentes de la Comisaría 34 acudieron al sitio y localizaron el camión C-575CBJ, que presentaba daños en su estructura.

Ante las sospechas, coordinaron la intervención de investigadores antinarcóticos y fiscales del Ministerio Público para efectuar la inspección correspondiente.

Durante la diligencia, un agente canino detectó posibles ilícitos ocultos en la palangana del vehículo.

Al inspeccionar dos compartimientos con doble fondo, las autoridades localizaron 72 paquetes rectangulares que, tras las pruebas de campo efectuadas por especialistas antinarcóticos, dieron resultado presuntivo positivo para cocaína.

La droga fue embalada por el Ministerio Público y quedó bajo resguardo de las autoridades, mientras que el camión fue consignado y trasladado al predio correspondiente, informó la PNC.

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Las investigaciones continúan para establecer la procedencia del cargamento e identificar a los responsables, según el informe policial.

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