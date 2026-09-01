Decomisan supuesto licor, navajas y presunta cocaína durante requisa en cárcel Renovación 1

Justicia

Decomisan supuesto licor, navajas y presunta cocaína durante requisa en cárcel Renovación 1

Autoridades decomisan ilícitos durante requisa en la cárcel Renovación 1, en Escuintla.

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REQUISA EN RENOVACIÓN 1.

Requisa en la cárcel Renovación 1, en Escuintla. (Foto Prensa Libre: captura de video del Ejército de Guatemala)

El Ejército de Guatemala informó que unidades militares, en coordinación con la Policía Nacional Civil y el Sistema Penitenciario (SP), efectuaron una requisa en la cárcel Renovación 1, en Escuintla.

Añadió que uno de los objetivos es fortalecer el control y la seguridad en ese recinto carcelario.

Agregó que otro objetivo es cerrar espacios a las estructuras criminales que operan en los centros penitenciarios.

Como resultado, las autoridades decomisaron cuatro galones de supuesto licor artesanal tipo “cusha”, una lámpara, una extensión, un tomacorriente y un protector de celular.

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Además, decomisaron 76 envoltorios con presunta cocaína, un moledor, siete navajas para cabello, dos cortaúñas, dos cargadores de celular, una batería, un cargador de computadora y dos bocinas portátiles.

Para leer más: Cerveza, droga y aparatos electrónicos: hacen requisa en Centro de Detención Preventiva de Chimaltenango

La requisa se desarrolló durante la noche del lunes 31 de agosto y, según el SP, las acciones también se extendieron a la cárcel de Pavoncito.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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