Descubren caleta con celulares, armas y licor durante requisa en la Granja de Rehabilitación Pavón

El Sistema Penitenciario halló una caleta con objetos ilícitos durante una requisa en la cárcel de Pavón.

César Pérez Marroquín

Agentes del Sistema Penitenciario muestran parte de los objetos incautados durante la requisa en Pavón: teléfonos celulares, armas de fuego, municiones y bebidas alcohólicas.

Agentes del Sistema Penitenciario muestran parte de los objetos incautados durante la requisa en Pavón: teléfonos celulares, armas de fuego, municiones y bebidas alcohólicas.(Foto Prensa Libre: @_SPGuatemala)

Autoridades del Sistema Penitenciario decomisaron teléfonos celulares, armas de fuego, municiones y bebidas alcohólicas durante una requisa realizada en la Granja de Rehabilitación Pavón, informaron este miércoles 4 de febrero fuentes oficiales.

El operativo fue ejecutado en distintos sectores del penal, como parte de las acciones de control que impulsa el Ministerio de Gobernación para evitar el ingreso y la permanencia de objetos ilícitos en centros carcelarios, según se informó.

Durante la diligencia, que se desarrolló por la tarde, se localizó una caleta donde los privados de libertad ocultaban los artículos prohibidos.

Según el informe oficial, se incautaron 40 teléfonos celulares, un router, dos armas de fuego tipo pistola, una tolva, tres cajas de municiones, 29 botellas de licor —entre ron y whisky— y 80 latas de cerveza.

El hallazgo de bebidas alcohólicas, así como de tecnología de comunicación no autorizada, evidencia los mecanismos que se emplean para vulnerar la seguridad dentro del penal, según refirió el Sistema Penitenciario.

Las autoridades penitenciarias indicaron que este tipo de operativos se mantendrán en otros sectores de la cárcel, y que se ampliará la investigación con el fin de determinar si hubo participación de personal administrativo o posibles delitos cometidos desde el interior.

ESCRITO POR:

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

Lee más artículos de César Pérez Marroquín
Juan Pablo Garrido

Juan Pablo Garrido

Periodista de Prensa Libre especializado en cobertura judicial, ejecutivo, legislativo y nota roja con 11 años de experiencia.

Lee más artículos de Juan Pablo Garrido

