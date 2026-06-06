Destruyen en Petén dos plantaciones de marihuana valoradas en más de Q50 millones

Justicia

Destruyen en Petén dos plantaciones de marihuana valoradas en más de Q50 millones

Autoridades informaron que, en Las Cruces, Petén, destruyeron más de cien mil matas de marihuana.

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DESTRUYEN MARIHHUANA EN LAS CRUCES, PETÉN

Autoridades destruyen dos sembradillos de marihuana en Las Cruces, Petén. (Foto Prensa Libre: Ejército de Guatemala)

El Ejército de Guatemala informó este sábado 6 de junio que, en una operación interinstitucional con las fuerzas de seguridad civil, localizó dos sembradillos de marihuana en el municipio de Las Cruces, Petén.

Explicó que durante la operación erradicó e incineró 115 mil 416 matas de marihuana, valoradas en aproximadamente Q50 millones 974 mil 155.

Añadió que el operativo forma parte de las estrategias de lucha contra el crimen organizado transnacional.

Soldados y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) participaron en la destrucción de los dos sembradillos.

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Otra incautación

En otro caso, la PNC reportó que, durante un allanamiento efectuado por agentes antinarcóticos en coordinación con el Ministerio Público, en el cantón San Miguel, zona 3 de San José Pinula, fueron capturados Valentín “N”, de 74 años, y Viki “N”, de 23.

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Añadió que dentro del inmueble los investigadores localizaron 50 bolsas con marihuana, nueve “colmillos” de cocaína y dos celulares.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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