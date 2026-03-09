Detienen a banda criminal a la que se le atribuyen 23 robos en bodegas y comercios de la zona 1 de Guatemala

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a otra facción de la banda Los Quichelenses, dedicada a saquear bodegas y comercios en la zona 1 capitalina.

De acuerdo con los investigadores del caso, le daban seguimiento a esta banda criminal, a la que se le atribuyen 23 robos cometidos entre noviembre del 2025 y febrero del 2026.

La madrugada del 8 de marzo pasado, el atraco de esta estructura quedó frustrado. Cinco hombres de Los Quichelenses fueron detenidos cuando robaban en un negocio ubicado en la 1a avenida 21-63, zona 1.

La PNC indicó que otros presuntos integrantes de esta banda fueron detenidos en el 2025 y en enero del 2026. El modo de operar ha sido el mismo en los 23 hechos: abren agujeros en las paredes o rompen las puertas principales para saquear la mercadería.

La captura de estos cinco sospechosos se registró cuando agentes efectuaban recorridos de seguridad y fueron alertados por el propietario del inmueble, un hombre de nacionalidad china.

Según el reporte policial, el dueño observó, mediante cámaras de seguridad, que varias personas se encontraban dentro del negocio y sustraían mercadería. Los sujetos estaban robando zapatos tipo tenis de la marca Paqui.

Los detenidos fueron identificados como Jesús Ricardo López Dubón, de 20 años; Wuilman Estuardo Pérez Sánchez, de 20; Ismael Morente Ixtecoc, de 45; y los nicaragüenses Joan Gabriel Lara Espada, de 20, y Mayer Arnoldo Calderón Paredes, de 20.

En el lugar, las autoridades localizaron un destornillador, un cincel, una herramienta tipo uña, un martillo tipo macho, un teléfono celular y varias cajas de cartón con zapatos tipo tenis, valoradas en Q100 mil.

De acuerdo con los investigadores, han capturado los operadores de esa estructura, pero el cabecilla sigue prófugo de la justicia.

Herramientas decomisadas por la PNC que, según investigadores, eran utilizadas por la banda para abrir agujeros en paredes y forzar puertas de bodegas y comercios en la zona 1. (Foto Prensa Libre: PNC)

Áreas donde se han reportado robos

De acuerdo con las denuncias ingresadas a la PNC y al Ministerio Público (MP), los robos ocurrieron entre la 1a y la 9a avenida de la zona 1. La mayoría fue contra negocios administrados por extranjeros.

Uno de los hechos se registró el 12 de febrero pasado, en la 9a avenida 8-42 de la zona 1 capitalina, donde la banda Los Quichelenses habría robado mercadería valorada en Q95 mil.

El propietario de ese comercio era un hombre de 47 años, de nacionalidad china, quien interpuso la denuncia.

“El vehículo tipo panel se estacionó frente al inmueble donde funciona su negocio aproximadamente a las 4.15 horas. Descendieron del mismo tres personas, quienes procedieron a cortar los pasadores de las persianas e ingresaron al inmueble, sustrajeron diversa mercadería y luego se dieron a la fuga”, detalla el informe policial.