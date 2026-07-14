Detienen a presunto responsable de agresión sexual contra una niña de 10 años en Quiché

Un hombre fue capturado en Quiché, señalado de agresión sexual contra una niña de 10 años, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

La detención se registró el lunes 13 de julio en la aldea Chiboy 1, San Andrés Sajcabajá, Quiché.

En ese lugar, investigadores de la Dirección Especializada en Investigación Criminal capturaron a Andrés "N", de 43 años, señalado de agresión sexual. La orden de captura fue emitida el 10 de julio por un juzgado local.

La PNC explicó que la captura fue resultado de técnicas de investigación y del seguimiento a un hecho ocurrido el 1 de julio del 2026, el cual fue difundido en redes sociales mediante un video fechado el 30 de junio.

Añadió que en la grabación se observa a un hombre mientras agredía sexualmente a una niña de 10 años, por lo que el análisis forense fue fundamental para identificar al sospechoso.

El Ministerio Público (MP) informó que investigadores de la agencia fiscal de la Fiscalía de la Mujer de Quiché ejecutaron diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias en la referida aldea.

Agregó que Andrés "N" es investigado por hechos ocurridos el 30 de junio en una tienda de la aldea Camanchaj, San Andrés Sajcabajá, Quiché.

También indicó que el hecho fue captado por cámaras de videovigilancia y posteriormente divulgado en redes sociales.

Para leer más: Adolescente que por tres años sufrió de abuso sexual fue rescatada junto a su bebé de un año

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.