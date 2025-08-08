Detienen en Quiché a pareja de sexagenarios por registrar a su nieto como hijo

Justicia

Detienen en Quiché a pareja de sexagenarios por registrar a su nieto como hijo

Las autoridades buscaban a los señalados desde el 10 de julio por delitos contra el estado civil y falsedad ideológica.

|

Quiché Abuelos Renap PNC

Una pareja de 63 y 65 años son capturados por la Policía Nacional Civil por haber inscrito a su nieto en el Renap como su hijo. (Foto Prensa Libre: Impacto Directo / Guatevisión)

La Policía Nacional Civil informó que una pareja, de 63 y 65 años, fue aprehendida en Santa Cruz del Quiché, Quiché.

Según la investigación, Francisco y Benita acudieron en el 2016 al Registro Nacional de las Personas (Renap) para inscribir el nacimiento de un nieto.

Sin embargo, se hicieron pasar por padres biológicos del menor, cuando en realidad eran los abuelos.

Ahora, las autoridades los señalan de los delitos de supresión y alteración del estado civil, y falsedad ideológica.

Ambos son requeridos desde el 10 de julio por un juzgado de la localidad.

