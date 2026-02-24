Justicia
Detienen en zona 10 a hombre requerido por cuatro cargos en Estados Unidos
Un hombre de 43 años, requerido por la justicia de Estados Unidos, fue capturado en la zona 10, en cumplimiento de una orden con fines de extradición.
Agentes trasladan bajo custodia a Eduardo “V”, alias “Edgardo Luis Pérez”, hacia la Torre de Tribunales, donde será puesto a disposición de juez competente para iniciar el proceso de extradición. (Foto Prensa Libre: PNC)
Investigadores del Centro Antipandillas Transnacional (CAT) capturaron este martes 24 de febrero a Eduardo “V”, alias “Edgardo Luis Pérez”, de 43 años, en la 3a. avenida y 7a. calle A, zona 10, informó este martes 24 de febrero la Policía Nacional Civil (PNC).
El detenido tiene orden de captura con fines de extradición a Estados Unidos por robo o retención sin consentimiento de un dispositivo de transacción financiera, homicidio en primer grado con premeditación, homicidio en segundo grado y homicidio en su forma legal abreviada.
En un hecho distinto, investigadores de la Sección de Investigación de Delitos Económicos y Financieros de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) capturaron este martes 24 de febrero, en el barrio Alegre, zona 3 de Jutiapa, a Hugo “S”, de 50 años.
Hugo “S” es requerido para extradición hacia Estados Unidos por dos cargos de violación. La aprehensión se efectuó en cumplimiento de una orden con fines de extradición emitida por las autoridades correspondientes.
El detenido fue puesto a disposición de los órganos jurisdiccionales para continuar con el proceso legal establecido en estos casos.
Con estas detenciones suman 14 los extraditables capturados en el 2026. De ese total, ocho están vinculados con delitos relacionados con narcotráfico y cinco con otros ilícitos.
PNC sigue en búsqueda de más extraditables
