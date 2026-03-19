Diputados presentan un amparo con errores para defender elección del Cang para CC

Este jueves 19 de marzo, la Corte de Constitucionalidad (CC) rechazó una acción de amparo que había presentado un grupo de diputados oficialistas que buscaban defender la designación de Astrid Lemus como magistrada constitucional por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang).

La acción legal se presentó luego de que en la elección del Cang para elegir a sus representantes constitucionales, se realizó un allanamiento liderado por la fiscal Leonor Morales, bajo orden de la Sala Sexta Administrativa.

Los legisladores buscaban la protección legal y que se investigara a Morales, a la fiscal general María Consuelo Porras, al juez de la sala Sexta y a la Junta Directiva del Congreso.

La CC remitió a la Corte Suprema de Justicia los amparos solicitados en contra de los funcionarios del Ministerio Público y el Congreso, por razones de competencia, pero suspendió en definitiva lo solicitado en contra de la Sala Sexta, por una confusión de los diputados al denunciar al juez.

Error en nombre

La CC explicó en su resolución que los diputados Victoria Godoy Palala, José Carlos Sanabria y Raúl Barrera presentaron la acción en la que se denunciaba a la fiscal del Ministerio Público Leonor Morales, a la Sala Sexta Administrativa y a la Junta Directiva del Legislativo.

Sin embargo, el documento que se presentó a la Corte señalaba a Sergio René Mena Samayoa como el responsable de la Sala Sexta Administrativa, un cargo que no ostenta, por lo que la CC pidió a los solicitantes del amparo que ampliaran la información, pero después de 48 horas de plazo, no lo hicieron.

La CC resolvió este jueves 19 de marzo que suspendía en definitiva la acción penal promovida por los diputados contra el juez Mena Samayoa, que no forma parte de la Sala Sexta Administrativa.