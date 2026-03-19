Diputados presentan un amparo con errores para defender elección del Cang para CC

Guatemala

Diputados presentan un amparo con errores para defender elección del Cang para CC

La Corte de Constitucionalidad resolvió una acción que señala de ilegal lo actuado por la Fiscalía y la Sala Sexta durante las elecciones del Colegio de Abogados.

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Fachada de la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala

El cambio de magistrados en la Corte de Constitucionalidad (CC) está previsto para el 14 de abril de 2026. (Foto Prensa Libre: hemeroteca PL)

Este jueves 19 de marzo, la Corte de Constitucionalidad (CC) rechazó una acción de amparo que había presentado un grupo de diputados oficialistas que buscaban defender la designación de Astrid Lemus como magistrada constitucional por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang).

La acción legal se presentó luego de que en la elección del Cang para elegir a sus representantes constitucionales, se realizó un allanamiento liderado por la fiscal Leonor Morales, bajo orden de la Sala Sexta Administrativa.

Los legisladores buscaban la protección legal y que se investigara a Morales, a la fiscal general María Consuelo Porras, al juez de la sala Sexta y a la Junta Directiva del Congreso.

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Sala de vistas de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala donde los magistrados de la CC conocen acciones de amparo e inconstitucionalidad.

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La CC remitió a la Corte Suprema de Justicia los amparos solicitados en contra de los funcionarios del Ministerio Público y el Congreso, por razones de competencia, pero suspendió en definitiva lo solicitado en contra de la Sala Sexta, por una confusión de los diputados al denunciar al juez.

Error en nombre

La CC explicó en su resolución que los diputados Victoria Godoy Palala, José Carlos Sanabria y Raúl Barrera presentaron la acción en la que se denunciaba a la fiscal del Ministerio Público Leonor Morales, a la Sala Sexta Administrativa y a la Junta Directiva del Legislativo.

Sin embargo, el documento que se presentó a la Corte señalaba a Sergio René Mena Samayoa como el responsable de la Sala Sexta Administrativa, un cargo que no ostenta, por lo que la CC pidió a los solicitantes del amparo que ampliaran la información, pero después de 48 horas de plazo, no lo hicieron.

La CC resolvió este jueves 19 de marzo que suspendía en definitiva la acción penal promovida por los diputados contra el juez Mena Samayoa, que no forma parte de la Sala Sexta Administrativa.

ESCRITO POR:

Alex Fernando Rojas

Periodista de Prensa Libre especializado en política y periodismo de investigación con experiencia de 15 años como reportero y editor en medios escritos, radiales y digitales. Reconocido con el Premio Nacional de Periodismo en Guatemala, en 2014 y becario del programa de periodismo judicial Cosecha Roja de Argentina y del programa de autorregulación ITP, en Suecia.

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Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

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