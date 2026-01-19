Director de la PNC propone que el Ejército refuerce el control interno en cárceles con pandilleros

David Boteo, director general de la Policía Nacional Civil (PNC), propuso este lunes 19 de enero que el Ejército de Guatemala intervenga en las cárceles donde se encuentran recluidos miembros de pandillas, con el objetivo de mejorar el control interno y evitar que desde esos recintos se sigan coordinando crímenes como extorsiones, asesinatos y tráfico de armas.

“El trabajo de la Policía vale mucho, pero también hay otras instituciones que deben tener el mismo compromiso”, dijo Boteo, al señalar que, aunque la PNC mantiene presencia perimetral en los centros penitenciarios, no le corresponde el control interno de los mismos.

La sugerencia del director se da en un contexto de creciente violencia atribuida a estructuras criminales que, según las autoridades, operan desde el interior de las prisiones.

“No podemos seguir esperando que los pandilleros coordinen sus actividades criminales y las extorsiones desde las cárceles. Podemos tener 100 mil policías más en las calles, pero si la coordinación criminal sigue dentro de las mismas, las extorsiones van a ir subiendo”, advirtió el jefe policial.

Según Boteo, los reclusos disponen de teléfonos celulares, cuentas bancarias y redes de apoyo en el exterior para continuar con sus actividades delictivas. “Solo se necesita un teléfono, una cuenta bancaria y una persona que reciba los depósitos”, explicó.

Además, señaló que algunos privados de libertad han sido calificados como “no reinsertables” y deberían estar completamente aislados del resto de la población penitenciaria. Afirmó que muchos tienen en su historial múltiples asesinatos y forman parte de estructuras criminales que operan con altos niveles de violencia y financiación provenientes del narcotráfico, la trata de personas y otros delitos graves.

“La legislación actual no es proporcional al nivel de peligrosidad que representan estas estructuras. Se necesita una ley drástica y moderna que responda al contexto actual de criminalidad en Guatemala”, insistió.

Boteo también criticó que las cárceles hayan sido tratadas como “el patito feo” de los gobiernos anteriores, lo que ha permitido el fortalecimiento de los grupos delictivos desde su interior.

Durante su intervención, el director lamentó el reciente asesinato de nueve agentes policiales, atribuido a pandilleros del Barrio 18, y anunció que se ha reconcentrado al personal policial a escala nacional. Aseguró que se ejecutarán más allanamientos en coordinación con el Ministerio Público y el Ejército, en el marco del estado de sitio decretado por el presidente de la República.

Con información de Juan Pablo Garrido

