Discusión deja dos muertos y una mujer herida en Zacapa; capturan a presunto responsable

Justicia

Discusión deja dos muertos y una mujer herida en Zacapa; capturan a presunto responsable

En Gualán, Zacapa, la PNC capturó a un hombre señalado de matar a dos personas tras una discusión.

|

time-clock

RAMIRO N CAPTURADO POR DOBLE HOMICIDIO EN ZACAPA

Ramiro “N” capturado en Gualán, Zacapa, se señalado de doble homicidio. (Foto Prensa Libre: PNC)

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó este domingo 30 de agosto la captura en Gualán, Zacapa, de Ramiro “N”, de 38 años, alias “Gordo”.

La PNC lo señala de su presunta participación en un ataque armado que dejó dos hombres muertos y una mujer herida.

El hecho se habría originado por una discusión relacionada con “problemas pasionales”, según el reporte de la Policía.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el capturado habría utilizado un arma de fuego para disparar contra las víctimas.

EN ESTE MOMENTO

Chixoy embalse de la hidroeléctrica en Alta Verapaz

Menor cantidad de lluvia y combustibles caros elevan el costo de generación de energía

Right

Reforma al IUSI entra en vigor entre alertas por impacto en ingresos municipales

Right

Al momento de la captura, los agentes le incautaron una pistola ilegal con un cargador, la cual quedó bajo resguardo del Ministerio Público para las diligencias de investigación.

Otras capturas

En otros casos, la PNC reportó que en la aldea Versalles, Nuevo San Carlos, Retalhuleu, policías de la Comisaría 34 capturaron a Amílcar “N”, de 52 años, cuando conducía su motocicleta y portaba una pistola ilegal.

Para leer más: Una discusión familiar que terminó en disparos: hombre habría atacado a su suegra, esposa y cuñado y luego se quitó la vida en Mixco

Nelson “N”, de 24 años, fue detenido en la zona 1 de Cobán, Alta Verapaz, porque está señalado de violación, según un juzgado local, añadió la PNC.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Ataques armados Homicidios Violencia en Guatemala Zacapa 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM