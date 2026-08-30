Discusión deja dos muertos y una mujer herida en Zacapa; capturan a presunto responsable

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó este domingo 30 de agosto la captura en Gualán, Zacapa, de Ramiro “N”, de 38 años, alias “Gordo”.

La PNC lo señala de su presunta participación en un ataque armado que dejó dos hombres muertos y una mujer herida.

El hecho se habría originado por una discusión relacionada con “problemas pasionales”, según el reporte de la Policía.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el capturado habría utilizado un arma de fuego para disparar contra las víctimas.

Al momento de la captura, los agentes le incautaron una pistola ilegal con un cargador, la cual quedó bajo resguardo del Ministerio Público para las diligencias de investigación.

Otras capturas

En otros casos, la PNC reportó que en la aldea Versalles, Nuevo San Carlos, Retalhuleu, policías de la Comisaría 34 capturaron a Amílcar “N”, de 52 años, cuando conducía su motocicleta y portaba una pistola ilegal.

Para leer más: Una discusión familiar que terminó en disparos: hombre habría atacado a su suegra, esposa y cuñado y luego se quitó la vida en Mixco

Nelson “N”, de 24 años, fue detenido en la zona 1 de Cobán, Alta Verapaz, porque está señalado de violación, según un juzgado local, añadió la PNC.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.