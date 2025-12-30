Disputa familiar por terrenos habría desatado balacera frente a un menor de edad en San José La Arada, Chiquimula

Guatemala

Disputa familiar por terrenos habría desatado balacera frente a un menor de edad en San José La Arada, Chiquimula

Las investigaciones revelan cómo inició la balacera en la que murió un hombre y dos mujeres resultaron heridas.

Una balacera en la aldea Tontoles, San José La Arada, Chiquimula dejó un muerto y dos heridas el pasado 29 de diciembre. (Foto Prensa Libre: La Región Jutiapa)

De acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC), el hondureño Denis Enmanuel Larios García, de 26 años, murió durante un ataque armado en la aldea Tontoles, San José La Arada, Chiquimula. Además, María Elizabeth Lemus Monroy, de 27, y Johana Larios García, de 28, resultaron heridas.

Según el informe policial, las víctimas caminaban hacia el centro del municipio para realizar compras para su hogar.

El documento detalla que algunos vecinos comentaron que las víctimas posiblemente discutieron con miembros de su propia familia por una disputa de terrenos.

“Desde hace varios meses han tenido problemas por motivo de disputas de tierras, en el cual, posiblemente por el calor de la discusión, el victimario sacó un arma de fuego y les disparó a sus víctimas”, indicó la Policía.

Agregó que un menor de edad, hijastro de Denis Larios, los acompañaba cuando el hombre les disparós. El adolescente corrió hasta la calle principal, donde abordó un picop que traslada personas de las aldeas al centro del municipio.

“El menor, al escuchar las detonaciones, salió corriendo y lo subieron a un carro picop; luego lo entregaron en la subestación policial de San José La Arada, donde posteriormente la mamá llegó por él”, indicó la Policía.

Fiscales del Ministerio Público hallaron 16 casquillos de arma de fuego en la escena del crimen y una mochila gris.

Los investigadores señalaron que trabajan para identificar al responsable del ataque armado registrado el 29 de diciembre del 2025.

