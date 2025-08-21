Dos guatemaltecos son condenados en Estados Unidos por tráfico de drogas

La Corte del Distrito Este de Texas sentenció a los guatemaltecos Genry Ruperto Tuna Ojeda, alias Tacua, y Anderson Enrique Rizzo Zapata, alias Pipa, por tráfico de drogas a Estados Unidos.

Tuna y Rizzo fueron capturados en Puerto Iztapa, Escuintla, en distintos operativos. Tacua fue detenido el 23 de diciembre del 2021 y Pipa el 30 de enero del 2022.

Según la investigación de las autoridades estadounidenses, ambos integraban una organización dedicada al tráfico de drogas que operaba en Sur, Centro y Norteamérica desde por lo menos el 2008, responsable de ingresar grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos.

Tuna y Rizzo fueron identificados como miembros de la organización desde aproximadamente el 2016 hasta marzo del 2021, y se les responsabiliza de dirigir, gestionar y facilitar actividades de tráfico en Guatemala.

De acuerdo con la Corte estadounidense, ambos se declararon culpables y colaboraron con las autoridades para reducir su condena.

Rizzo fue sentenciado a nueve años de prisión y cinco de libertad supervisada. Según el Buró Federal de Prisiones de EE. UU., permanece recluido en la Correccional Federal de Lompoc, California. El informe detalla que saldrá en libertad el 17 de julio del 2029.

Tuna cumple condena en la prisión federal de Forrest City, Arkansas, y saldrá el 25 de febrero del 2026, según los documentos oficiales.