Dos hombres intentaron pedir un préstamo de Q70 mil con un DPI reportado extraviado y así se percató el banco

Dos personas quedaron ligadas a proceso y en prisión preventiva por supuesto uso ilegítimo de documento de identidad y estafa en grado de tentativa, informó este jueves 19 de febrero el Ministerio Público (MP).

Añadió que la Fiscalía contra el Crimen Organizado presentó los indicios en la audiencia de primera declaración en el Juzgado de Primera Instancia Penal de Sacatepéquez.

Los señalados son: A Carlos M., por los delitos de uso ilegítimo de documento de identidad y estafa en grado de tentativa, y Luis B., por uso ilegítimo de documento de identidad, según el MP.

Ambos fueron detenidos en flagrancia el 17 de febrero de 2026 en una agencia bancaria en San Lucas Sacatepéquez, indicó la Fiscalía.

De acuerdo con el MP, el primero de ellos pretendía tramitar un crédito por Q70 mil y para tal efecto presentó un Documento Personal de Identificación reportado como extraviado en 2024.

Previamente, el legítimo dueño del documento reportó la emisión de una tarjeta de crédito que no solicitó, por lo que el banco emitió una alerta interna.

Con ese antecedente, el personal de la agencia bancaria pidió la presencia de la Policía Nacional Civil, cuyos agentes utilizaron el dispositivo MI3 para determinar la verdadera identidad de los individuos.

La judicatura le otorgó a la Fiscalía el plazo de tres meses para concluir la investigación.

