Justicia

Droga y muerte en la frontera: Inacif confirma asfixia y revelan identidad de mexicano hallado en zanja con otros dos cuerpos

Uno de los tres hombres hallados muertos en una zanja en San Marcos fue identificado como ciudadano mexicano. El Inacif confirmó que murieron por asfixia y se halló cocaína en el lugar.

Área acordonada tras el hallazgo de tres cuerpos en la aldea Los Jardines, San Lorenzo, San Marcos. Imagen ilustrativa. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Uno de los tres hombres encontrados sin vida el jueves 5 de febrero en una zanja de aguas negras en la aldea Los Jardines, San Lorenzo, San Marcos, fue identificado como ciudadano mexicano, informaron este viernes 6 de febrero las autoridades.

Los cuerpos fueron hallados por vecinos que transitaban por la ruta entre El Zanjón y San Juan El Tiesto, y que alertaron a las autoridades tras observar los cadáveres abandonados a la orilla de un riachuelo.

La Fiscalía Municipal de Tecún Umán procesó la escena, ubicada en un sector despoblado conocido como Mal Paso. Personal del Ministerio Público (MP) observó que los cuerpos presentaban posibles signos de violencia, como surcos en el cuello.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) confirmó que las tres víctimas murieron por asfixia por estrangulamiento.

Durante las diligencias, agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) hallaron cinco bolsitas con un polvo blanco entre las pertenencias de una de las víctimas. La prueba de campo dio positivo para cocaína.

Más tarde, la Policía Nacional Civil informó que una mujer identificada como Katherin Estrella Gómez Villatoro, de nacionalidad mexicana, se presentó en el lugar y aseguró ser hermana de una de las víctimas. El fallecido fue identificado como Octavio Audelino Gómez Villatoro, de 22 años, también mexicano.

Los cuerpos fueron trasladados a las instalaciones del Inacif para la necropsia correspondiente y el proceso de identificación de los otros dos fallecidos.

El Inacif reveló las causas de muerte de las tres víctimas:

Cuerpo 1: XX, edad no determinada. Causa de muerte: asfixia por estrangulamiento.

Cuerpo 2: XX, edad no determinada. Causa de muerte: asfixia por estrangulamiento.

Cuerpo 3: Octavio Audelino Gómez Villatoro, 22 años. Causa de muerte: asfixia por estrangulamiento.

El MP continúa con la investigación, incluyendo el rastreo de cámaras de vigilancia en rutas cercanas y la recolección de testimonios.

