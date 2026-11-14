Ejército moviliza hasta 600 soldados tras siete asesinatos en Zacapa e Izabal: qué revelan las investigaciones

El Ejército de Guatemala intensifica sus operaciones en Zacapa, Chiquimula e Izabal, con un despliegue que podría comprender entre 400 y 600 soldados, después de una serie de hechos criminales que incluyen dos ataques armados ocurridos el viernes 13 de noviembre del 2026 y que dejaron siete personas fallecidas.

El coronel Mynor Reyes, director de Prensa del Ministerio de la Defensa Nacional (Mindef), confirmó a Prensa Libre que la movilización responde principalmente a los acontecimientos registrados en Zacapa.

“Respecto a este tema, por los diversos acontecimientos criminales que se están dando en Zacapa, se están intensificando las operaciones para garantizar la seguridad y tranquilidad de la población, por eso es el despliegue de las unidades”, declaró Reyes.

El portavoz indicó que el despliegue podría equivaler aproximadamente a un batallón, de entre 400 y 600 efectivos, aunque no precisó cuántos soldados ya se encuentran movilizados.

Las acciones abarcarán Zacapa, Chiquimula e Izabal e incluirán puestos de control, puestos de registro y patrullajes motorizados a lo largo de las rutas de los tres departamentos. Reyes explicó que estas medidas responden a los recientes incidentes criminales registrados en la región.

La movilización ocurre después de dos ataques registrados el mismo viernes en Zacapa e Izabal, que dejaron siete personas fallecidas. Las autoridades no han establecido públicamente que ambos hechos estén relacionados.

Cinco muertos en La Majada, Zacapa

Uno de los hechos que anteceden al despliegue ocurrió alrededor de la 1.10 horas del viernes 13 de noviembre, cuando hombres armados ingresaron en el caserío El Tocino, aldea La Majada, Zacapa, a bordo de unas diez camionetas agrícolas.

Según los informes policiales, los atacantes vestían uniformes camuflados, cascos y pasamontañas.

Durante la incursión murieron Claudia Verónica Perdomo Salguero, de 41 años; sus hijos Bryan Steven y Brandon Vinicio Pacheco Perdomo, de 21 y 17; Diego Andrés Fajardo Ávalos, de 23, y José Raúl Archila Romero, de 48. Otras tres mujeres resultaron heridas.

Los hombres también se llevaron a Kenneth Stuard Pacheco Perdomo, de 21 años, hijo de Claudia y hermano de Bryan y Brandon. Posteriormente fue liberado, según confirmó su padre, Jorge Vinicio Pacheco Pérez.

Pacheco Pérez relató que acudió al lugar después de recibir una llamada de auxilio de Kenneth. Allí se encontró con los hombres armados y tuvo que esconderse para evitar que lo atacaran.

El padre, quien perdió a su esposa y a dos hijos, considera que Kenneth fue liberado cuando los atacantes advirtieron que no era la persona que buscaban. Esa versión no ha sido corroborada públicamente por los investigadores.

Una patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC) que llegó al sector también fue atacada y recibió ocho impactos de bala, según el informe policial.

El Ministerio Público (MP) informó que sus equipos fiscales, técnicos y policiales documentaron distintas escenas y recolectaron indicios para establecer las responsabilidades penales.

Ataque contra Rigoberto Aguilar en Puerto Barrios

Horas después, aproximadamente a las 15.20 horas del mismo viernes, dos hombres fueron asesinados dentro de una camioneta Toyota Hilux, en la 8a. calle y 8a. avenida de Puerto Barrios, Izabal, frente al parque Reina Barrios.

Un informe de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la PNC identifica a las víctimas como Rigoberto Aguilar y Aguilar, de 38 años, ganadero, y David Esquivel Aguilar, de 24, agricultor.

Ambos residían en la aldea Creek Grande del Mar, en Izabal. Según las diligencias preliminares, los dos hombres salieron de esa comunidad alrededor del mediodía para comprar comida en los alrededores del mercado de Puerto Barrios.

Cuando circulaban por la 8a. calle y 8a. avenida, fueron interceptados por desconocidos que viajaban posiblemente en una camioneta tipo Honda CR-V azul.

Los atacantes les dispararon en repetidas ocasiones y huyeron con rumbo desconocido.

El informe policial plantea que los responsables pudieron haber seguido a las víctimas hasta encontrar una oportunidad para atacarlas. Esta reconstrucción forma parte de las hipótesis iniciales y no constituye una conclusión definitiva.

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Investigan posible venganza personal

El parte de la DEIC consigna "venganza personal" como hipótesis del móvil del doble asesinato de Puerto Barrios. Durante el procesamiento de la escena, los investigadores localizaron casquillos, proyectiles y varios celulares.

También documentaron una pistola Glock, un fusil Luvo Firearms, cargadores, municiones y un chaleco táctico. Los investigadores entrevistaron a familiares y ubicaron siete cámaras que podrían contribuir a reconstruir lo ocurrido.

Estados Unidos designa a los Lorenzana como organización terrorista

La movilización militar también coincide con medidas anunciadas el 13 de noviembre por Estados Unidos contra organizaciones guatemaltecas vinculadas por Washington con el narcotráfico.

El Gobierno estadounidense anunció la designación de Los Lorenzana como Organización Terrorista Extranjera y Terrorista Global Especialmente Designado. La entrada en vigor de la primera designación está prevista para el 16 de noviembre.

Ese mismo día se anunciaron medidas contra Los Huistas y Los Mendoza.

Entre las cinco personas asesinadas en la aldea La Majada, Zacapa, figura José Raúl Archila Romero, alias “Parcero”, a quien una fuente policial consultada por Prensa Libre señala como presunto lugarteniente de Haroldo Waldemar Lorenzana Terraza, alias “Haroldito”.

Dos fuentes vinculadas con investigaciones antinarcóticas confirmaron, además, que Archila Romero había sido buscado durante el operativo El Maguey, efectuado en Zacapa el 15 de octubre del 2025, aunque no fue localizado.

Operativos hasta nueva orden

El Ejército concentrará sus operaciones principalmente en Zacapa, con cobertura también en Chiquimula e Izabal.

El despliegue incluirá puestos de control, registros y patrullajes motorizados en las rutas de los tres departamentos. El coronel Mynor Reyes, director de Prensa del Ministerio de la Defensa Nacional, confirmó que las operaciones se mantendrán hasta nueva orden.

Mientras tanto, las investigaciones sobre los ataques de La Majada y Puerto Barrios continúan sin responsables identificados públicamente. Las autoridades tampoco han confirmado que ambos hechos estén relacionados.