“El Capi”, exmilitar guatemalteco señalado de vínculos con el Cártel de Sinaloa, es deportado de EE. UU. y capturado en Guatemala

Darwin "G", alias “El Capi”, de 52 años, fue capturado este martes 18 de agosto al llegar deportado de Estados Unidos a Guatemala, donde tenía vigente una orden de aprehensión por lavado de dinero u otros activos.

Investigadores de la Fuerza de Tarea SAFE-DEIC efectuaron la captura en las oficinas de Migración de la Fuerza Aérea Guatemalteca, zona 13 de la capital, después de que alias El Capi arribara en un vuelo de deportados procedente de Jacksonville, Florida.

Según la Policía Nacional Civil (PNC), un juzgado de Guatemala lo requería mediante una orden de captura emitida el 6 de febrero del 2023.

El caso cobra relevancia por los antecedentes atribuidos a Darwin "G". Investigaciones de autoridades salvadoreñas lo señalaron años atrás como un militar guatemalteco retirado presuntamente relacionado con redes dedicadas al traslado de cocaína por Centroamérica y con el Cártel de Sinaloa.

Uno de los detenidos es Darwin “N”, de 52 años, requerido por un juzgado de Guatemala por lavado de dinero u otros activos, según orden de captura emitida el 6 de febrero de 2023. También fue detenido Rudy “N”, de 44 años, requerido por un juzgado de Jalapa por el delito de pic.twitter.com/O3PIt4aWYY — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) August 18, 2026

Los señalamientos contra “El Capi” en El Salvador

En febrero del 2017, la Fiscalía General de la República de El Salvador informó sobre una estructura dedicada al narcotráfico y señaló a Darwin González Delgado como una de las personas para quienes operaban grupos encargados del traslado de droga. La Fiscalía salvadoreña afirmó entonces que “El Capi” trabajaba para el Cártel de Sinaloa.

Una investigación publicada por La Prensa Gráfica en el 2018 también identificó a González Delgado como militar guatemalteco retirado y señaló que las autoridades salvadoreñas lo investigaban como presunto coordinador de rutas utilizadas para movilizar cocaína. Según esa publicación, distintas redes de narcotransportistas habrían tenido a González Delgado como contacto en Guatemala.

ERO New Orleans removed Darwin Roderico Gonzalez-Delgado, an illegal alien from Guatemala, wanted by Guatemalan authorities for money laundering.

ERO Guatemala Office and its Security Alliance for Fugitive Enforcement (SAFE) taskforce provided assistance to the field office.… pic.twitter.com/o2IC3vekS1 — ICE New Orleans (@ERONewOrleans) August 18, 2026

Entre los casos documentados por las autoridades salvadoreñas figuraban decomisos ocurridos en el 2016. Uno correspondió a un cargamento de aproximadamente 350 kilogramos de cocaína en el área del río Lempa y otro a 122 kilogramos encontrados en un vehículo en Zacatecoluca. Las investigaciones relacionaron a integrantes de esas estructuras con González Delgado.

Esos antecedentes, sin embargo, son distintos de la orden por la cual fue capturado ahora en Guatemala, que corresponde al delito de lavado de dinero u otros activos.

Otro deportado fue capturado

En el mismo vuelo también llegó Rudy “N”, de 44 años, quien fue detenido por los investigadores debido a otra orden de captura vigente.

Según la PNC, un juzgado de Jalapa lo requiere por supresión y alteración del estado civil, mediante una orden emitida el 19 de noviembre del 2024.

Ambos hombres quedaron a disposición de las autoridades guatemaltecas después de arribar deportados desde Estados Unidos.

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