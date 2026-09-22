“El Curioso”, presunto pandillero del Barrio 18, es capturado con arma un arma de fuego, municiones y droga

La tarde de este 22 de septiembre, la Policía Nacional Civil reportó en su cuenta en X la captura de un presunto integrante del Barrio 18, identificado por las autoridades como Joan "A", de 25 años, alias El Curioso, a quien se le localizaron un arma, municiones y droga.

El allanamiento fue efectuado en una vivienda ubicada en la colonia Canaán, zona 18. La PNC informó que en el inmueble se le localizaron una pistola Taurus, sin licencia de portación; una tolva; 18 municiones, y dos bolsas con marihuana. Además, indicó que el hombre registra un antecedente por portación ilegal de arma de fuego en el 2020.

La PNC reportó que la operación estuvo a cargo de investigadores del Grupo Especial de Investigación Antiterrorista, de la Subdirección General de Investigación Criminal (SGIC), en coordinación con fiscales del Ministerio Público (MP) y personal del Ejército de Guatemala.

La Policía Nacional Civil afirmó que esta acción representa un nuevo resultado de la investigación y coordinación interinstitucional para combatir estructuras criminales y retirar armas y posibles drogas de las calles.

En el inmueble se le localizó una pistola Taurus, sin licencia de portación, una tolva, 18 municiones y dos bolsas con marihuana, además registra un antecedente por portación ilegal de arma de fuego en 2020. pic.twitter.com/My3uJzznNj — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) September 22, 2026

Otro allanamiento en la zona 21

Por otro lado, la PNC informó en su cuenta en X sobre otro allanamiento efectuado en la colonia Guajitos, zona 21. Esta operación estuvo a cargo de fiscales del MP, en coordinación con investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda).

En ese allanamiento, la PNC reportó la captura de Bryan “N”, de 33 años, a quien se le localizaron 40 bolsas con marihuana y un teléfono celular.

Capturado en allanamiento con droga



En la colonia Guajitos, de la zona 21, investigadores de #DIPANDA, junto a fiscales del MP, en allanamiento realizado han capturado a Bryan “N”, de 33 años, a quien se le localizó 40 bolsitas de marihuana y un teléfono celular pic.twitter.com/GlBsI3hkoG — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) September 22, 2026

Además, también menciona que cuenta con dos antecedentes por Asociación ilícita, obstrucción extorsiva de tránsito y Asociaciones Ilícitas, obstrucción extorsiva de tránsito.

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