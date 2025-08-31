Embajador de la UE en Guatemala deja su cargo y habla de los retos en 2026 por las elecciones de fiscal general, CC y TSE

El embajador de la Unión Europea en Guatemala, Thomas Peyker, concluyó este mes de agosto su período en el cargo con la satisfacción, según él, de haber "logrado apoyar en salvar la democracia" del país centroamericano durante las elecciones de 2023 y la investidura de Bernardo Arévalo de León, en enero de 2024.

El diplomático austriaco, de 63 años, indicó en una entrevista con EFE que, durante sus cinco años en Guatemala, encontró "muchos retos", pero "también mucha alegría, porque hemos logrado apoyar en salvar la democracia" frente a "una institución que quería construir una narrativa de fraude electoral" inexistente.

Peyker recordó que la ceremonia de investidura de Arévalo de León, el 14 de enero de 2024, debía realizarse a las 14 horas y finalmente comenzó pasada la medianoche, ante ciertas amenazas.

En opinión del embajador, ese día todos los miembros presentes de la comunidad internacional "nos hemos encontrado en el hotel, en una de las habitaciones, para realizar una declaración conjunta bastante fuerte", la cual, desde su perspectiva, fue trascendental para "debilitar la resistencia" contra Arévalo de León.

"Y al final logramos unirnos y hablar con una sola voz: no solo la Unión Europea, no solo Estados Unidos, no solo los países latinoamericanos, sino todos juntos", expone Peyker.

El abogado austriaco, quien inició su paso por Guatemala en 2020 como embajador, no considera al país centroamericano una nación complicada.

Para el diplomático, están bastante "claros" los intereses de ciertos sectores y quiénes "están detrás" de estos. "No se necesita tanta inteligencia y análisis para saber qué está pasando", afirma, al referirse a quienes buscan el "autoritarismo" y "no les interesa que la mitad de la población está marginalizada y vive en la pobreza", además de la inmensa desigualdad de la sociedad.

"En Guatemala hay una alianza denominada 'Pacto de Corruptos' y ellos están detrás de prohibir que el país se desarrolle, que tome un camino democrático y que se respeten los derechos humanos y el Estado de derecho", recalca.

Precisamente, la Unión Europea ha sancionado en los últimos años a diversos actores entre los que se encuentra la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras Argueta. "Las sanciones han cumplido con su objetivo", apunta Peyker.

En esa ocasión, en diciembre de 2024, Porras dijo en conferencia de prensa que era respetuosa de los comentarios y decisiones de cualquier país. “Sin embargo, lo más importante es que tienen frente a ustedes y el pueblo de Guatemala una fiscal proba, responsable, honesta y comprometida con el cumplimiento de sus deberes”, agregó en esa ocasión.

El diplomático admite que deja el cargo con "preocupación" por la situación de Guatemala en el 2026, un año "muy particular", en el que se desarrollarán varios procesos importantes, como la designación de un nuevo fiscal general, magistrados del Tribunal Supremo Electoral y miembros de la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país.

"Ahí se decide el camino de Guatemala en el futuro. Si no hay transparencia y candidatos idóneos, el 'Pacto de Corruptos' puede tener hasta más control sobre estas instituciones y la justicia, e incluso ganar el Organismo Ejecutivo, lo que sería un camino al autoritarismo como en otros países", concluyó el diplomático.