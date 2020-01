Empieza juicio por la estafa a 12 mil 500 cuentahabientes del desaparecido Banco de Comercio

Pedro Velasco escucha las declaraciones de los testigos respecto a los dos préstamos que gestionó y los Q500 millones que recibió de esas transacciones. (Foto Prensa Libre: Fernando Cabrera)

El juicio por la estafa a cuentahabientes del desaparecido Banco de Comercio comenzó este 3 de enero de 2020 en el Tribunal de Mayor Riesgo A y el primer acusado en comparecer fue Pedro Velasco.

En el debate, el Ministerio Público (MP) señaló que Velasco gestionó dos préstamos en el banco, ambos sumaron Q500 millones, y ese dinero fue trasladado a Organizadora de Comercio, S.A., una entidad vinculada al banco.

El MP acusa a Velasco de lavado de dinero u otros activos por esas transacciones que se gestionaron para pagar a inversionistas de Organizadora de Comercio, S.A., quienes retiraron su dinero, y por la falta de liquidez, el acusado habría gestionado los créditos en el banco.

Los préstamos a Velasco se autorizaron en noviembre y diciembre de 2006 por la Junta Directiva del referido banco sin mayores evaluaciones financieros.

Una analista financiera de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) declaró en calidad de testigo ante el tribunal y relató que “en el Banco de Comercio se detectaron transacciones sospechosas por Q195 millones de 2002 a 2006”.

La testigo expuso que durante los análisis financieros determinaron que las solicitudes de Velasco fueron lícitas, pero en el procedimiento para calificar a los créditos no se le requirieron por el banco “requisitos por aparentemente gestionar dinero para una empresa vinculada a la entidad bancaria”.

En este caso, en noviembre de 2016, el Juzgado de Mayor Riesgo A procesó a 17 personas, entre las que estaban directivos del banco y funcionarios de la IVE y la Superintendencia de Bancos.

Estafados

A la sala del tribunal llegaron personas de la tercera edad que aseguraron ser cuentahabientes estafados por los directivos del banco.

German Márquez Paredes desde el 7 de enero de 2007, cuando el banco se declaró en “quiebra”, ha gestionado de diversas maneras la recuperación del dinero que invirtió en ahorros a plazo fijo.

Márquez Paredes es un agricultor de 69 años y desde que se descubrió el timo ha participado en protestas para exigir la devolución de Q120 mil que había ahorrado.

“Lo que me robó el Banco de Comercio sabe Dios que me costó tanto ganarlo en la agricultura y confié en aquel momento en la oferta que me hizo el banco y mi dinero lo deposité. Jamás di mi dinero a la entidad Organizadora de Comercio, el banco lo recibió y lo deben devolver”, criticó Márquez Paredes.

El agricultor señaló que espera recuperar el dinero y que sus “hijos tengan la oportunidad de recuperar los ahorros”.

Horacio López, de 72, otro afectado, también escuchó paciente las declaraciones de los testigos que declararon en el tribunal.

“Mi dinero es poco, pero desde hace años me sumé a la lucha y respaldo de los 12 mil cuentahabientes estafados”, recalcó López.

El timo

Los implicados supuestamente habrían modificado, ocultado y desviado información sobre las investigaciones que se desarrollaban, específicamente ante las entidades identificadas como Banco de Comercio S.A., Organizadora de Comercio S.A. y Organizadora del Comercio S.A., para facilitar la estafa a los 12 mil 500 afectados, quienes habían confiado a la institución un patrimonio de Q2 mil millones.

La entidad bancaría habría ofrecido al público inversiones con garantías de pagarés financieros, para que estos depositaran su dinero, el cual era acreditado a nombre de Organizadora del Comercio S. A.

La organizadora, desde Panamá, habría utilizado al Banco de Comercio para también ofrecer fondos de inversión, y, como garantía, entregaba los denominados “certificados de custodia de inversión de valores”, los cuales carecían de validez en el país.

