Comienza recepción de expedientes de candidatos a Corte Suprema de Justicia

Este viernes 3 de enero de 2020, los profesionales que se postulan a magistrados de la Corte Suprema de Justicia entregan su expediente. (Foto Prensa Libre: Carlos Hernández Ovalle)

Durante el primer día de recepción de expedientes, en la sede de la Comisión de Postulación para magistrados de la CSJ, se presentaron alrededor de 60 expedientes, y, conforme pasen los días este número se elevará, tomando en cuenta que la postuladora recibirá documentos este sábado y domingo, de 8 a 17 horas.

Los profesionales que se postulen deben cumplir con varios requisitos como ser guatemalteco de origen, ser mayor de 40 años, constancias de carencia de antecedentes penales y policiacos y haber ejercido por lo menos un periodo el cargo de magistrado de Sala de Apelaciones o Tribunal de igual categoría o 10 años de ejercicio liberal.

Los comisionados establecieron que el expediente que presenten los magistrados que se postulen debe incluir la certificación de haber presentado al Consejo de la Carrera Judicial su interés en participar en este proceso, mientras que los abogados deben de incluir una declaración jurada sobre el ejercicio de la abogacía por más de 10 años.

En la convocatoria también se incluyen otros requisitos como no tener parentesco con ningún miembro de la comisión, no ser ministro religioso y no ocupar cargos dirigenciales en partidos políticos y en sindicatos.

También deben de presentar constancia de colegiado activo, constancia de no haber sido sancionado por el Tribunal de Honor de ese gremio, constancia de no haber sido sancionado por el órgano de disciplina correspondiente y declaración jurada en la que conste que el aspirante no ha sido habilitado para ejercer cargos públicos.

Otros requisitos incluyen la declaración jurada en la que conste que el candidato no se encuentra comprendido en los casos establecidos en el artículo 16 de la Ley de Probidad -impedimentos para optar a cargos públicos-, constancia transitoria original de inexistencia de reclamación de cargos de la Contraloría General de Cuentas (conocida como finiquito) y constancia emitida por el Tribunal Supremo Electoral de que no está inhabilitado en el ejercicio de sus derechos ciudadanos.

Retomarán trabajo

El próximo lunes 6 de enero, la Comisión de Postulación para CSJ retomará su trabajo. Esta instancia tiene pendiente elaborar y aprobar la tabla de gradación, el reglamento interno y el cronograma de trabajo.

El pasado 11 de diciembre se aprobó que la evaluación del desempeño que hizo el Consejo de la Carrera Judicial tendrá un valor de 10 puntos en la tabla de gradación ya que se eliminarán de la experiencia sobre la administración pública.

A pesar de que se aprobó el cambio, no se estableció el renglón que van a tener los jueces y magistrados sobre el punteo obtenido en la evaluación de desempeño.

Los comisionados esperan que este mismo lunes, 6 de enero, el Consejo de la Carrera Judicial les remita los expedientes administrativos y la evaluación de desempeño de cada uno de los jueces y magistrados que fueron evaluados y que tienen interés en postularse, ya que ese día vence el plazo de 30 días calendario establecido por la Corte de Constitucionalidad en un amparo otorgado el pasado 2 de diciembre.

Aunque hubo intentos para aprobar la tabla de gradación, la Comisión decidió no conocerla, debido a que generó polémica. El abogado Julio César Cuyuch presentó una nueva propuesta, que a consideración de expertos tiene la intención de beneficiar a posibles candidatos a magistrados de la CSJ que en el proceso anterior obtuvieron un punteo bajo.

La propuesta, que no fue avalada, ya que solo obtuvo 16 votos, mantiene los 70 puntos a los méritos profesionales, 25 para los méritos académicos y cinco para la proyección humana. Sin embargo, la distribución de cada ítem varía, ya que distribuye los puntos en otros renglones.

El abogado manifestó que otro punto que incluye su propuesta es que sea tomada en cuenta el acta de graduación y no solo el título de maestría o doctorado ya que puede ocurrir, por algún motivo, que la universidad no pueda extender el título en ese momento.

Finalizan evaluaciones

El pasado 29 de diciembre, el Consejo de la Carrera Judicial terminó de notificar el punteo obtenido en la evaluación de desempeño a los jueces y magistrados que tienen interés en postularse a la CSJ y/o a la Corte de Apelaciones.

Por lo que, para la mayoría de evaluados, el plazo para impugnar el punteo obtenido comenzó al día siguiente, luego de eso el Consejo tendrá 15 días para resolver. Así pues, la entrega de listados a las Comisiones de Postulación se podría dar en los primeros días de febrero.

Repetir el proceso

El 16 de septiembre del año pasado la Corte de Constitucionalidad anuló todo el proceso de la Comisión de Postulación de CSJ por dos acciones. La primera fue del magistrado Noé Ventura Loyo, quien señaló un vicio en la elección de magistrados de Apelaciones para integrar dicha comisión, la Corte la aceptó y se tuvo que repetir este proceso.

La segunda acción fue presentada por la Fundación Myrna Mack, debido a que el Consejo de la Carrera Judicial no hizo las evaluaciones de desempeño establecidas en la Ley de la Carrera Judicial, por lo que el pasado 2 de diciembre la CC le otorgó el amparo en definitiva a la fundación.

En el fallo, la máxima Corte estableció los plazos para evaluar a los jueces y magistrados interesados en postularse, la entrega de listados y los que prosiguen en las postuladoras hasta que integren las nóminas que deben entregarle al Congreso de la República, que elegirá a los nuevos funcionarios judiciales.

El mandato de los magistrados de CSJ y de Apelaciones venció el 13 de octubre pasado, pero se mantienen en los cargos luego de que la CC avaló su permanencia, para evitar vacíos legales o abandono de funciones.

Algunos candidatos que entregaron expediente

Viginia de León, Jueza de Segunda Instancia Penal

Claudia González, exabogada de la Cicig

Óscar Sagastume, Inspector General del TSE

Alexis Calderón, abogado litigante y exdefensor de Juan Carlos Monzón

Vitalina Orellana, actual magistrada de la CSJ

Shayne Ochaeta, abogada litigante

