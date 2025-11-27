Entre perros encadenados, requisa revela condiciones inusuales en el Sector 11 del Preventivo de la zona 18

Las fuerzas de seguridad requisaron este jueves 27 de noviembre el Sector 11 del Centro Preventivo para Hombres, en la zona 18, donde están recluidos integrantes de la pandilla Barrio 18. Entre los hallazgos, las autoridades localizaron dos perros que salieron al patio junto con los reclusos.

Las autoridades no han dado detalles sobre los animales, por lo que se desconoce si eran usados como mascotas o con otro propósito, como peleas, por ejemplo.

En imágenes compartidas por la Policía Nacional Civil (PNC), se observa a dos privados de libertad que sujetan, con cadenas, a un perro cada uno. Se presume que uno de los animales es de raza pitbull y el otro, dóberman.

Tampoco se ha explicado cómo ni cuándo ingresaron los perros al penal, ni el procedimiento que se aplicará en estos casos.

Durante la requisa, la PNC identificó a cada recluso mediante el sistema biométrico MI3, con el fin de establecer su verdadera identidad y apoyar al Sistema Penitenciario en el conteo.

El Ministerio de Gobernación informó en sus redes sociales que “se continúa con el registro biométrico e identificación de privados de libertad en el Preventivo de la zona 18”, proceso que comenzó con la requisa efectuada en la Granja Penal de Rehabilitación Cantel, en Quetzaltenango, centro al que no se había ingresado desde hace seis años.

Este procedimiento, realizado con dispositivos MI3, busca asegurar un conteo certero y evitar suplantaciones de identidad entre los reclusos. Para ello, se cuenta con el apoyo de la Subdirección de Informática del Sistema Penitenciario de Guatemala.

Simultáneamente, se ejecutan requisas minuciosas en los sectores 11 A, 11 B y 11 C del penal. Este es el quinto procedimiento de este tipo que se realiza en centros de privación de libertad, como parte de la estrategia iniciada en Cantel para retomar el control penitenciario.

Desde la madrugada, unidades especializadas y un fuerte contingente policial ingresaron al Sector 11 del Preventivo de la zona 18, específicamente al área donde cumplen condena integrantes de la pandilla Barrio 18, para realizar la requisa en apoyo al Sistema Penitenciario.

